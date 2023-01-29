博愛醫院22歲女病人突情緒失控　病人助理及保安員制止時受傷送院

博愛醫院發今日（29日）公布，一名22歲女病人昨晚（28日）八時左右突然情緒失控，在場職員嘗試制止及報警求助，並在警方到場後與病房職員合力控制病人，事件中，一名病人服務助理及一名保安員受輕傷，另一名病人服務助理亦因事件受驚。醫院已即時安排有關職員到醫院急症室檢查，經治理後已出院。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。



博愛醫院發1月29日公布，一名22歲女病人1月28日晚突然情緒失控，在場職員與警方合力控制病人，事件中，一名病人服務助理及一名保安員受輕傷，另一名病人服務助理亦因事件受驚。（資料圖片）

博愛醫院指，該一名22歲女病人於上周四（26日）因昏厥經急症室入住本院內科病房，情況穩定，病人於昨晚八時左右突然情緒失控，在場職員嘗試制止及報警求助。

事件中一名病人服務助理及一名保安員受輕傷，另一名病人服務助理亦因事件受驚。醫院已即時安排有關職員到醫院急症室檢查，經治理後已出院。

博愛：病人在接受治療期間應與醫護人員合作

博愛醫院指非常關注事件，並向受傷同事致以慰問及為他們提供適切治療，醫院亦會為他們及所有受影響員工提供心理支援。該院指，一向十分重視員工工作安全，亦有既定措施和指引，避免員工在工作期間受傷。院方亦呼籲病人在接受治療期間，應與醫護人員合作及遵從醫護人員指示。