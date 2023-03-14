運輸署打擊中介重考生「搶快期」　3.28起改電腦抽籤分配路試

運輸署今（14日）表示，為打擊坊間有中介公司聲稱可收費幫助重考生「搶快期」，由3月28日起，將以電腦抽籤方式分配，取代現有先到先得的申請安排。

在新抽籤機制下，合資格的重考生可透過網上或電話熱線，提供基本資料包括身份證明文件號碼、上次考試不合格日期等作登記。中籤後將收到電郵或短訊通知，獲發個人識別碼，並以此揀選考期及繳交考試費用。至於未有被抽中的重考生，則可視乎個人需要再次登記。



3月14日，運輸署公布由3月28日起，將以電腦抽籤方式分配，取代現有先到先得的申請安排。（資料圖片）

合資格重考生可連續兩周登記快期抽籤

運輸署表示，現時如考生在駕駛路試不及格，可申請候試名單之末的考期（俗稱「尾期」）或快期，以重考不及格的路試部份。由於快期主要來自考生延期，或暫時取消考期而騰出的空缺，因此數量十分有限，重考生應衡量個人情況，申請尾期或快期。

合資格的重考生，可選擇登記參加一輪「重考生快期抽籤」，或連續參加由登記日後的工作天起計兩周內的抽籤。在新抽籤機制下，須透過預約服務網上系統（按此），或語音系統電話熱線（2866 8148），提供基本資料，包括身份證明文件號碼、上次考試不合格日期等，以登記抽籤。

由3月28日起，重考生申請「快期」將以電腦抽籤方式分配。（網頁截圖）

▼運輸署重考生電腦抽籤流程一覽▼



中籤者收到通知後當日須揀選考期

中籤重考生將收到電郵或短訊通知，收到一個重考生快期抽籤個人識別碼，並須於中籤當日上午10時至下午5時，輸入該識別碼登入網上系統（按此），或語音系統電話熱線（2866 8148），自行揀選考期。

揀選考期後，考生須在兩個工作天內，登入上述網上系統，或到指定牌照事務處，以繳交考試費用及確定考期。如重考生登記的抽籤期已過，而未有被抽中，將會經電郵或短訊收到通知，可視乎個人需要再次登記抽籤。

詳細的系統使用指引將在3月28日，配合抽籤登記系統開通，上載在運輸署網頁（按此）。

運輸署將在周六增加額外重考生考試時段，為期約六個月。（資料圖片）

周六增加額外重考生考試時段 為期六個月

運輸署預期，抽籤機制推出初期，可能有大量現有重考生，會登記參加抽籤，故首輪抽籤的登記期，將安排由3月28日至30日，首次抽籤將在3月31日舉行。合資格的重考生有充裕時間登記參加抽籤，運輸署呼籲考生無毋急於首日登記。

此外，為應付路試需求，運輸署將在周六增加額外重考生考試時段，為期約六個月，並會適時檢視有關安排。