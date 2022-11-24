審計報告｜考車輪候時間過長　駕駛教師協會籲增星期六考試疏導

審計報告揭發，駕駛路試輪候時間過長，最長更逾一年，促運輸署要改善。駕駛教師協會主席黎文傑表示運輸署的人手不足，即使已增聘人手，因為考生人數不斷增加，都難以追趕到需求。他提議運輸署可新增星期六作考試日子，同時令現時駕駛教師可更有效使用人手。



協會指運輸署人手不足

駕駛教師協會主席黎文傑今早（24日）在港台節目《千禧年代》受訪時表示，運輸署的人手嚴重不足，又經歷退休潮，令考牌官的人手未能應付一直增加的考生。他指知道運輸署已經增聘人手，例如邀請退休考牌官復出協助。但考生人數不斷增加，特別因為疫情而暫停考試，以及很多因為移民而想考車的學生，都難以追趕到需求。

黎文傑建議，運輸署除了增加人手之外，亦可以考慮加開星期六作考試日子。同時他提到駕駛教師有分為教授「私家車及輕型貨車」（第一組別）、「私家及公共小巴、私家及公共巴士」（第二組別）以及「中型貨車、重型貨車及掛接式車輛」（第三組別）。

駕駛教師和學生比例不均

他稱，每個組別的駕駛教師數量都有一個限額，第一組別的學生很多，駕駛教師供不應求；第二及第三組別的學生不多，變相第二及第三組的駕駛教師不夠學生可教，駕駛教師的人手就分配不均，他慨嘆，「考咗師傅牌又無得做，咁就浪費咗。」建議提高第一組別的駕駛教師限額，令駕駛教師人手可以更有效分配。