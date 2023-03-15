南區滬江維多利亞學校、東涌青早地幼稚園爆上呼吸道感染　涉47童

衞生防護中心在今日(15日)傍晚表示，南區滬江維多利亞學校及東涌金巴崙長老會青草地幼稚園爆發上呼吸道感染，涉及47名學童，全部人情況穩定，無須入院，衞生防護中心指，他們的新冠快測試結果均呈陰性。



中心指，已建議學校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。該兩間學校正接受醫學監察，中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



新冠快測試結果均呈陰性

南區滬江維多利亞學校爆發上呼吸道感染，涉及23名學童，包括12男11女，年齡介乎6至9歲。他們自上周五(10日)起先後出現病徵，12人已經求醫，均無須入院。

而金巴崙長老會青草地幼稚園則涉及24名學童，包括10男14女，年齡介乎3至5歲。他們自周一(13日)起先後出現病徵。

中心表示，兩間學校全部病人情況穩定，而且他們的新冠快測試結果均呈陰性。

中心指，已建議學校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。該兩間學校正接受醫學監察。中心呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。中心有以下建議：

• 接種季節性流感疫苗，保障個人健康

• 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要

• 在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生

• 避免觸摸眼睛、口和鼻

• 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手

• 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手

• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手

• 保持室內空氣流通

• 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診

• 保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

中心提醒市民，尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。