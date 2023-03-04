口罩令取消｜孔繁毅：上呼吸道感染略增　學童打齊針不應再戴口罩

本港在3月1日起撤銷口罩令，意味着歷時近3年的所有社交距離措施已解除。政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今日（4日）在電台節目表示，近日因受感染而到醫院求醫的病人略增，但疫情仍大致平穩，大部份是長者和高危人士，建議高危人士到人多的地方，如乘搭公共交通工具等，繼續戴上口罩。惟他認為，學童不應再戴口罩，以免影響其語言發展，並呼籲學童和高危人士接種疫苗防疫，政府專家委員會亦將開會審視，未來讓公眾每隔半年便可自行選擇打針。



▼3月1日口罩令取消 中環不少人都沒有再戴口罩▼



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政府專家顧問、港大內科學系傳染病科主任及臨牀教授孔繁毅。（資料圖片）

孔繁毅早上在商台節目《政經星期六》表示，現時本港對新冠病毒的混合免疫屏障很高，故整體疫情回落得很快，故認為現時是適當的時機解除最後的防疫措施，讓市民脫下口罩。

建議長者和高危人士打齊新冠及流感針

他續指，撤銷口罩令後，因上呼吸道疾病而到醫院求醫的病人略增，但大部份為長者和高危人士，故強烈建議他們接種新冠和流感疫苗，「因為戴咗口罩，只係將冬季流感爆發推遲。」他又建議公眾，尤其是長者和高危人士到人多的地方，包括公共交通工具等，仍然戴上口罩，以避免交叉感染。

▼3月1日口罩令取消 市面不少人不再戴口罩▼



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至於幼童方面，他認為學童不應再配戴口罩，因為教師難以看到學童的口形，影響其語言發展，認為只要做好個人衞生、染疫不要上課，學校大規模爆發的風險將會較低，故小學和幼稚園學生每日上課前進行快速測試的安排亦可取消。惟他強調，學童的免疫力低，有必要接種疫苗：「好多好細嘅幼童或者小朋友，佢呢三年都戴住口罩，其實冇機會接觸過上呼吸道病毒，所以整體自然感染嘅免疫力係偏低，要透過接種疫苗令佢有免疫係好緊要。」

每半年打一次新冠加強劑

他又透露，政府專家委員會將會討論未來新冠疫苗接種方案，認為可以參考現時流感疫苗的做法，讓有需要人士相隔半年自願選擇接種加強劑，高危人士或長者將可獲全費資助，而健康人士則要自費。他又預料未來可供選擇的疫苗種類將會增加，而香港大學正研發的噴鼻式疫苗亦進展良好。

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