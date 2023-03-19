香港打吡｜遨遊氣泡跑出　何澤堯成首位贏得500場頭馬華人騎師

一年一度的寶馬香港打吡大賽今日（19日）在沙田馬場舉行，由華人練馬師本輝訓練的「遨遊氣泡」，為他自己首度贏得這場總獎金高達2400萬元的大賽。而騎師何澤堯今日在第四場賽事中奪冠，成為首位累計贏得500場頭馬的華人騎師。



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馬會表示，今日賽事總投注額高達16.18億，創回歸後打吡大賽的第三高。何澤堯在今日的第四場夥拍「金發銀發」取得他在港從騎第500場頭馬，邁向新的里程碑，同時成為首位贏得此殊榮的華人騎師。

而第八場上演的寶馬香港打吡大賽，途程為2000米，共有14匹四歲賽駒參與。「遨遊氣泡」出閘後在巴度策騎下留居後列，在對面直路率先發力上前，進佔第五位。入直路後去到最後數步，「遨遊氣泡」僅以短馬頭馬，力壓各個競爭對手贏出，獎金達1368萬元，這是練馬師姚本輝與騎師巴度首度攻下這項經典賽事。

賽後，馬會主席利子厚頒發獎盃予冠軍「遨遊氣泡」的馬主日月輝煌賽馬團體、練馬師姚本輝及騎師巴度。寶馬香港打吡大賽冠軍「遨遊氣泡」的馬主、練馬師及騎師，在頒獎儀式後乘坐寶馬開篷跑車，在草地跑道上巡遊，接受馬迷祝賀及答謝大家的支持。

香港打吡大賽於香港賽馬會成立前11年，即1873年創辨，已經有150年歷史，因為僅限四歲馬角逐，而成為每匹賽駒一生只有一次機會參與的大賽。