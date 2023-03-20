屯門醫院醫生辦公室外走廊假天花掉落　主座大樓防火門鬆脫

醫管局公立醫院又發生墮物事件。屯門醫院主座大樓一個醫生辦公室外的走廊今日（20日）凌晨有一塊假天花掉落。工程人員即時進行緊急維修，並已於早上完成。檢查後相信由於喉管滲水導致天花掉落，事件不涉及樓宇結構安全。

另外，屯門醫院主座大樓今日早上有一道防火門鬆脫，院方隨即安排工程人員檢查，相信因門鉸老化導致防火門鬆脫，已安排相關防火門的維修工程。



屯門醫院。（資料圖片／歐嘉樂攝）

無病人或職員在事件中受傷

屯門醫院發言人指，以上事件均沒有病人及職員受傷，病人服務亦沒有受影響。醫院已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處呈報事件。

醫管局預計一個月內完成檢查各公立醫院

翻查資料顯示，醫管局公立醫院墮物事件接二連三發生，包括兩天前即上周五（17日）發生4單事故，涉及博愛醫院、東區醫院、葵涌醫院及仁濟醫院，包括假天花、燈罩掉落，以及病房滲水。去年11月及本月8日，葵涌醫院及青山醫院亦曾冧石屎；今年2月18日，聯合醫院手術室一盞手術燈突然從天花塌下，壓傷一名麻醉助理肩膊。聯合醫院昨則宣布，有跌浴簾桿擊中病人及病人服務助理，另瑪嘉烈醫院則跌床頭燈。

醫管局於本月9日開記者會表示，會積極檢查公立醫院的設施及結構安全，預計在一個月內完成。醫管局又指，會以風險分層的方法優先安排檢查所有懸掛在兩米或以上高度的裝置、曾經有剝落紀錄的地點及醫院外牆及構件等。