聯合醫院跌浴簾桿擊中病人及病人服務助理　瑪嘉烈醫院跌床頭燈

醫管局公立醫院又發生墮物事件。聯合醫院矯形及創傷外科病房今早（19日）有重約750克的浴簾桿連同浴簾冧下，一名女病人的大腿及一名病人服務助理的膊頭受傷。院方確認病人大腿有輕微瘀傷，而病人服務助理沒有大礙。

而瑪嘉烈醫院外科病房一名護士於今早移動一支床頭燈，準備為病人進行護理程序時，床頭燈突然移位鬆脫，事件中沒有病人或職員受傷。



聯合醫院。 (資料圖片)

醫管局晚上公布兩宗醫院設施安全事件，基督教聯合醫院矯形及創傷外科病房今早有重約合共750克的浴簾桿連同浴簾掉落，觸碰到一名女病人的大腿及一名病人服務助理的膊頭。醫護人員即時為病人檢查，確認病人大腿有輕微瘀傷，而病人服務助理沒有大礙。醫院表示，十分關注事件，透過部門向有關病人及員工致以慰問。

醫管局指，有關浴簾桿有防自殺設計，當負重時浴簾桿會自動掉落。醫院工程人員檢查後確認放置浴簾桿的支架並沒有任何損毁，正調查浴簾桿掉落的原因。

瑪嘉烈醫院。（資料圖片/楊嘉朗攝）

另外，瑪嘉烈醫院外科病房一名護士於今早移動一支床頭燈，準備為病人進行護理程序時，床頭燈突然移位鬆脫，事件中沒有病人或職員受傷。為安全起見，醫院已即時將有關病人轉到另一病床，並向病人致歉。醫院安排工程人員維修，並檢查有關病房所有床頭燈。病人服務不受影響。

翻查資料顯示，醫管局公立醫院墮物事件接二連三發生，包括兩天前即上周五（17日）發生4單事故，涉及博愛醫院、東區醫院、葵涌醫院及仁濟醫院，包括假天花、燈罩掉落，以及病房滲水。去年11月及本月8日，葵涌醫院及青山醫院亦曾冧石屎；今年2月18日，聯合醫院手術室一盞手術燈突然從天花塌下，壓傷一名麻醉助理肩膊。

醫管局於本月9日開記招表示，會積極檢查公立醫院的設施及結構安全，預計在一個月內完成。醫管局又指，會以風險分層的方法優先安排檢查所有懸掛在兩米或以上高度的裝置、曾經有剝落紀錄的地點及醫院外牆及構件等。

↓↓葵涌醫院冧石屎↓↓



↓↓青山醫院冧石屎↓↓



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓

