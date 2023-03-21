綠置居2022｜價單出爐最平單位75萬　首期3.7萬可上車　3.28揀樓

【綠置居/高宏苑/清濤苑/錦柏苑】去年拍板出售的新一期三個綠置居項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，將以市價41折推售。

房委會公布，將於3月28日開始揀樓，並於今日(21日)公布三個項目的價單，售價最低的單位是馬鞍山錦柏苑的C座1樓10室單位，售價折後僅75.3萬，呎價不足4,100元，惟面積亦只得184呎。按最低只需付5%首期計算，該單位入場費僅3.7萬。至於樓王單位是高宏苑A座43樓20室，面積489呎兼有41呎「減音露台」，售價271萬呎價5,543元，首期最低要付13.5萬。



▼新綠置居項目▼



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三個綠置居項目高宏苑/清濤苑/錦柏苑價單：

高宏苑按此錦柏苑按此清濤苑按此

今期綠置居以市價四一折發售，合共4693個單位，售價介乎75萬至271萬。翻查各屋苑價單，售價低100萬的單位佔279個，但面積亦「縮水」，不足200呎。

其中，售價最低的單位是馬鞍山錦柏苑C座1樓10室，只售753,900元，由於綠置居只供綠表資格買家或公屋住戶購買，他們在房委會作擔保的條件下，只需最低繳付5%首期便可上車，即購買上述單位只需交出37,695元作為首期，相信即使較低收入人士亦能負擔，惟須注意是單位面積僅184呎，並非適合大部份家庭客。

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至於今期最貴單位是油塘高宏苑A座43樓20室，屬於「鳳凰樓」，即頂層對落一層的單位，傳統上是位置「最優越」的最高層單位，售價為2,710,300元，呢價達5,543元，面積為489呎，當中有41呎屬於「減音露台」，該設計是由於單位對正大馬路，可能會有噪音，故以雙重隔音方式為單位「減噪音」，但資助出售房屋設露台近年已「買少見少」，可算是「特色單位」。

不過，該樓王單位並非呎價最貴，A座43樓16室的呎價達5,967元，逼近6000元一呎。單位面積447呎，售價為2,667,300元。