綠置居2022｜攪珠出爐　分析申請者揀樓次序　單身第五籤仍有機會

【綠置居2022／攪珠結果／高宏苑／清濤苑／錦柏苑／揀樓】新一期綠置居今早（8日）10時半攪珠，以市價41折推售三個項目，分別是油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，售價79萬至286萬元，合共提供4,693伙，最平單位以付5%首期計算，只需約3.75萬元便有望「上車」。

首5個中籤號碼，分別是48、21、96、75、74，第6至10個號碼則依次為10、83、72、18、32。

根據申請數字及攪珠，可粗略計算出，單身申請者即使抽中第五籤，即申請表最後兩個號碼是「74」，仍有機會可揀樓，屆時由電腦隨機抽籤方式決定命運。



綠置居2022攪珠結果出爐，首5個中籤號碼，分別是48、21、96、75、74。（盧翊銘攝）

新一期綠置居攪珠結果塵埃落定，共錄得6.2萬份申請，資料顯示，當中有27000份申請屬於「家有長者」的核心家庭組別，24000份來自一般家庭，11000屬於單身申請者。

由於現時房委會為今次綠置居設置配額，單身人士有500個，家有長者有1400個，換言之一般家庭有2793個。

根據上述資料，可推算出約抽中頭4個號碼的單身人士，肯定可以揀樓，另有約一半抽中第5個號碼，即持有「74」號碼的單身人士，仍有一半機會可揀樓，屆時會由電腦隨機抽籤安排先後次序。

至於「家有長者」組別的申請者，經推算後中籤頭5個號碼的人肯定可以揀樓，而一般家庭申請者，機會則較多，抽中頭11個號碼的人都肯定可揀樓，而抽中第12個號碼的人士，亦有六成機會可揀樓，同樣會由電腦隨機抽籤安排先後次序，定下誰是最終幸運兒。

▼10月12日 綠置居2022晚上7時截止申請▼



+ 9

油塘高宏苑



油塘高宏苑共提供2,021伙，單位面積185平方呎至489平方呎，售價884,200元至2,863,000元，單以面積及售價計算，今次最大及最貴單位「樓王」均於此屋苑。

油塘高宏苑售價由88萬元至286萬元不等。（李澤彤攝）

高宏苑資料、單位間格圖片▼▼▼

+ 5

粉嶺清濤苑



粉嶺清濤苑共提供776伙，單位面積277平方呎至447平方呎，售價1,173,500元至2,287,600元。

粉嶺清濤苑，售117萬元至229萬元。（梁鵬威攝）

清濤苑資料、單位間格圖片▼▼▼

+ 4

馬鞍山錦柏苑



馬鞍山錦柏苑共提供1,896伙，單位面積184平方呎至473平方呎，售價788,200元至2,732,600元，若以綠表最低5%首期計算，最平單位首期僅約4萬元。

馬鞍山錦柏苑，售價79萬元至273萬元。（梁鵬威攝）

錦柏苑資料、單位間格圖片▼▼▼