中大生六四凌晨旺角貼紙　稱感壓抑認為無話不能說　認罪罰款8千

中大男生去年六四凌晨在旺角多支燈柱及交通標誌上貼「真嘢唔怕講@852_4life」，被控刑事毀壞罪，案件今(20日)在西九龍法院審訊前，男生改認罪，親自求情稱，去年在香港感到無比壓抑，認為要克服恐懼，沒有東西不能說，亦沒有理由要後悔。裁判官曾慶東認為被告在社會氛圍下犯案，相信被告已吸取教訓，判他罰款8千元。



被告關靖豐，21歲，承認於2022年6月4日，在香港損壞一個街道牌、兩枝燈柱、4枝交通燈柱及7個交通標誌，屬於香港特別行政區政府的財產，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

被告關靖豐在西九龍法院承認刑毀罪，被判罰款８千元。(資料圖片）

警員發現字條翻查閉路電視調查

案情指，警員去年6月4日於旺角巡邏時，在西洋菜南街交通標誌，發現貼有「真嘢唔怕講@852_4life」的貼紙，在附近繼掃蕩時，發現在西洋菜南街、山東街交界，及豉油街交界等，也有街道牌、燈柱、交通燈柱及交通標誌等被貼上18張相類紙條。警方翻查閉路電視，發現被告凌晨3時許曾在旺角街頭張貼紙條。

控方指清理費達28800元

警方同月28日拘捕被告，並在涉案貼紙背面發現被告的指模，路政署其後清理貼紙，有部份殘留無法清理，相關費達28800元。

被告稱非記掛民運而犯法

被告認罪後自行作求情時稱，塗鴉街招在港禁之不絕，警方卻大費周章就他貼紙條的事上搜，因為案發日期是6月4日。被告稱他犯案並非出於記掛民運或煽動他人，而是因為在2022的香港感到無比壓抑。

稱在港感到空虛和缺失

他認為自2020年後，香港最實在感受到空虛和缺失，缺乏集會及政治領袖，政治犯被逼別離，他並說：「只要克服恐懼，沒有東西是不能說的；政權如果得民心，亦沒有理由懼怕任何言論；面對小小代價，我更沒理由噤聲。」被告亦稱，他沒有感到後悔。

案件編號：WKCC 3196/2022