港鐵站遭大肆破壞 　中大女生被搜出藏噴漆　官指未證曾參判感化

去年10月港府推行蒙面法後，各區均發生示威活動，亦有人不同港鐵站內破壞，觀塘站的升降機亦被人塗鴉，警方在附近拘捕多人，包括一名學業優秀、獲獎學金入讀中大的女學生，並在她的背囊內搜出一罐噴漆。女生因而被控一項管有物品意圖摧毀財產罪，她早前在觀塘裁判法院認罪，感化官認為她深感悔意，亦擔心影響學業，裁判官接受沒有證據顯示女生有份參與破壞，判處她12個月感化令。

被告張逸然，19歲，中大理學院學生，她被控於去年10月7日在觀塘瑞和街63號外，擁有一瓶噴漆，意圖在無合法辯解的情況下使用該物品，以損壞他人財產。

被告身上未有搜出其他可疑物品

辯方求情稱，被告的感化報告正面，指被告已知教訓，她因一時衝動不顧後果，承諾不會重犯。主任裁判官徐綺薇認為，雖然案發時有人大肆破壞觀塘港鐵站，但沒有證據顯示被告有份參與，亦沒有從被告身上搜出其他可疑物品。

當晚有逾50示威者聚集

案發當日晚上8時，鄭姓高級警長途經觀塘港鐵站，看見有示威者打開傘陣，疑似以硬物損毀升降機門掣及玻璃牆；其時亦有逾50名示威者，於觀塘道行人路上聚集叫口號。一隊警員抵達現場進行驅散，在瑞和街附近截停一班黑衣示威者，包括被告在內，並在其背囊搜出一支黑色噴漆。

案件編號：KTCC412/2020