武術教練FB發帖著推翻政府　認煽動罪囚5年　認為刑期過重提上訴

武術教練涉舉辦名為「集英楊武堂 殺鬼隊訓練班」的習武班，並在FB發貼著人參加，並煽動加入其軍隊，透過革命推翻特區政府等。武術教練和一名女學員被捕，前者承認煽動顛覆國家政權等罪，被判囚5年。武術教練於上周四(16日)就判刑向上訴庭提上訴，案件現時未有排期聆訊。

被告黃德強（60 歲，武術教練）承認一項「煽動他人顛覆國家政權罪」，指他於2020年7月1日至2022年3月20日期間，在香港煽動他人，組織、策劃、實施或參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為。

警方派臥底探員上課後，派人上門搜查，並拘捕被告。(詳看下圖)

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此外，他和同案女被告張文芝（62 歲，無業），各承認一項無牌管有槍械罪，指兩人於2022 年 3 月 20 日，分別在沙田金獅花園金寧閣和馬鞍山新港城 N 座某單位，合共管有7支弩。

原審法官判刑時指本案屬嚴重類別，就黃德強的煽動他人顛覆國家政權罪，以5年6個月為量刑起點，而無牌管有槍械罪則經認罪扣減後，判囚20個月：兩罪的刑期同期執行。同時，考慮《國安法》條文指，嚴重類別不能判處低於5年的刑期，因此判黃監禁5年，女被告張文芝則被判囚16個月。

案件編號：CACC53/2023