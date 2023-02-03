武術教練開殺鬼隊訓練班　FB貼文著參軍成立香港國　認煽動罪候判

武術教練涉在FB貼文辦名為「殺鬼隊訓練班」的習武班，並發帖文提到加入其軍隊，成立影子政府和建立獨立香港國等。警方看到有關資料後，派臥底探員參加，發現武館內周梓樂及陳彥霖等照片，並有電子蠟燭。警員之後再上門搜查，搜出劍及開山刀等武器，及寫給袁弓夷的信等。男教練及他的女助手，今（3日）在區域法院認罪煽動顛覆國家政權等及無牌管有槍械等罪，法官練錦鴻關注到男教練的精神狀態，先為他索取精神及心理等報告；亦為女被告索取背景報告，並准女被告以10萬現金及人事保釋。案件押後至2月24日判刑。



兩被告承認無牌管有槍械罪

男被告黃德強（60 歲，武術教練），女被告張文芝（62 歲，無業），同承認一項無牌管有槍械罪，指兩人於2022 年 3 月 20 日，分別在沙田金獅花園金寧閣或馬鞍山新港城 N 座某單位，管有7支弩；兩人另面對的「有意圖而管有攻擊性武器」，則獲法庭存檔。

武術教練黃德強在區域法院承認煽動罪，他並與女助手張文芝承認無牌管有槍械罪。(資料圖片)

黃另承煽動他人顛覆國家政權

黃另承認一項「煽動他人顛覆國家政權罪」，指他於2020年7月1日至2022年3月20日期間，在香港煽動他人，組織、策劃、實施或參與實施以下以武力、威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為。

貼文附有示範武術的影片

案情指，警員網上巡邏時發現兩個可疑Facebook帳戶。它們於2020年3月27日至2022年2月10日期間，共發布39個有顛覆內容的貼文。該些貼文著他人參加名為「集英楊武堂 殺鬼隊訓練班」的習武班，並有示範武術的影片，以及有人持弩和箭的照片。

提過成立獨立香港國

貼文中亦煽動他人加入其軍隊，透過革命推翻特區政府和中國共產黨，成立影子政府和獨立香港國。此外，又著他人在特別日子，如7.21向警方等採報復行動，又留下多個手提電話號碼，著有興趣人士以電話和WhatsApp聯絡。

警派臥底探員參加訓練班

警方於去年3月20日派出臥底警員，喬裝到尖沙咀參與武術訓練班「集英楊武堂」。黃為該訓練班的負責人，當日負責帶領訓練包括次被告張文芝等另外5名參與者。約半小時後課堂結束，警員到場突擊搜查，發現黃有兩部手機分別登入上述提及的Facebook帳戶，隨即以煽動罪拘捕兩名被告。黃在警誡下承認他為訓練班的導師，亦是該兩個Facebook帳戶的用家。

武館內貼周梓樂陳彥霖等照片

警方搜查涉案武術館後，發現場內貼有周梓樂、陳彥霖、梁健輝等人的照片，並有5個電子蠟燭。此外，警方在黃的背包中發現4份給他人的手寫筆記，提及建議成立香港武獨黨、獨立軍隊、影子政府等，以推翻特區政府及建國。筆記亦指黃開辦訓練班的目的是招募學生接受軍事訓練，以推翻政府為最終目的，另有一封寫給袁弓夷的信件。警員另在搜出有關如何用筆、頭巾等不同物件制成武器，及逃過執法人員的調查的方法等。

案件編號：DCCC 798/ 2022