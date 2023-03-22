何俊仁涉違反保釋條件　何今被押上庭解釋　總裁判官拒何繼續擔保

前支聯會副主席何俊仁被控煽動顛覆國家政權罪，去年8月獲高院批准保釋，惟他近日被指在保釋期間干擾證人，昨被警方國安處拘捕。何今（22日）被帶上西九龍法院，控方指何違反保釋條件，反對他繼續保釋。總裁判官蘇惠德聽取控辯雙方陳詞後，拒絕讓何保釋。



官拒放寛傳媒報道限制

蘇官又透露，今早收到傳媒申請豁免《刑事訴訟條例》第9P條對報道保釋法律程序的限制。控方表明反對，辯方則希望放寬限制。蘇官認為，為免影響審訊公正性，因此拒絕申請。

被告何俊仁（71歲），連同李卓人（64歲）、鄒幸彤（36歲）及支聯會，被控於2020年7月1日至2021年9月8日期間，煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施，以非法手段推翻、破壞中國憲法所確立的中國根本制度，或推翻中國中央政權機關。案件早前已交付至高等法院，審期待定。

何俊仁涉違保釋條件，今被帶返西九龍法院再提訊。(廖雁雄)

▼何俊仁昨日（3月21日）再被國安處拘捕▼



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何去年准以現金及人事合共110萬元保釋

何前年5月起因支聯會案還押，其間就反修例事件4宗非法集結案共服刑18個月，去年7月刑滿。去年8月，他就支聯會案向高等法院申請保釋獲批，條件包括70萬現金、40萬人事擔保，另須遵守一系列國安法保釋條件，包括不得接觸任何外國官員、不得直接或間接以任何方式，作出任何可被視為危害國家安全的言論或行為等。據了解，何曾進行肺癌手術，早前檢查照到有陰影，需做全身檢查，遂申請保釋。

此外，何的胞弟何俊麒亦捲入案件。警方國安處本月中拘捕何俊麒和鄧燕梨，涉串謀妨礙司法公正被捕，其後獲准保釋。二人涉嫌在警方搜查李卓人妻子鄧燕娥寓所前取走證物，企圖阻礙警方調查。

案件編號：HCCC155/2022