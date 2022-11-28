818流水式集會案　何俊仁等7人上訴　指梨泰院事件證需疏導人群

支聯會副主席何俊仁、民主黨創黨主席李柱銘，及壹傳媒創辦人黎智英等人，出現於2019年8月18日民陣在維園舉行所辦的「流水式集會」，被裁定組織及參與未經批准集結兩罪成，全部被判緩刑或監禁8至18個月不等。其中7名被告提出上訴，案件今(28日)在上訴庭處理。上訴方的律師指，蘭桂坊和南韓梨泰院的人踩人事件均顯示，需要安全疏導人群，然而各上訴人並沒有組織該次遊行，只是在疏散的集會人士。律政司卻反駁，若非上訴人組織該次集會，以當天下大雨的情況下，不會有這麼多人由維園遊行至中環。



7名上訴人：黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘，均就定罪行提上訴，其中被判囚的黎智英、李卓人、梁國雄和何秀蘭亦就判刑提上訴。

何俊仁就818流水式集會提出上訴。(朱棨新攝)

蘭桂坊及利泰院事件證需安全疏導人群

代表黎智英的資深大律師余若薇指，未有證據顯示黎等人有組織該次遊行，強調他們在維園疏散集會人士。而蘭桂坊和南韓梨泰院人踩人事件顯示，需安全疏導人群，案發前的記者會中，亦提及集會是「流水式集會」。

沒證據證明上訴人有參與組織遊行

余又指，原審法官在裁決時指被告和泛民政黨有聯繫，但這不能證明上訴人參與該次遊行，各上訴人的表律師亦指，沒有證據證明他們是組織和參與該次遊行。

代表吳靄儀的律師指，組織未經參與未經批准集結罪是針對準備的組織者，控方不同意說法，強調控方除依賴遊行前的準備，亦依賴案發時發生的事。

控方：人群大雨仍出席證足證上訴人組織遊行

律政司的代表反駁指，證據顯示各被告是知悉警方不批准該次遊行，他們均提早到達維園，之後亦手持橫額，他們並有叫口號，或作回應，黎智英亦以手勢作指示，重申各上訴人有組織遊行，否則人群不會在下著大雨的情況下，仍然由維園遊行至中環。

案件明續，料聆訊需時3天。

案件編號：CACC84/2021