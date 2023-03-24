將軍澳道車禍｜蔡若蓮慰問受影響學校　稱有需要時會提供支援

藍田聖公會德田李兆強小學約1,000名師生及家長義工今日（24日）到烏溪沙青年新村旅行後，其中3輛接載共約180名師生的旅遊巴，在回程途經將軍澳道時捲入車禍，事件中約10名學生受傷、20名學生感不適。



教育局局長蔡若蓮晚上在Facebook發文指，很關心今次意外，已聯絡學校致以慰問，有需要時會為學校提供所需的協助與支援，亦感謝老師和家長在意外後臨危不亂，祝願傷者早日康復。



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蔡若蓮發文指，今午將軍澳隧道觀塘入口發生多車相撞事故，當輛旅遊巴正接載旅行後的師生回校，事件中有多名學生受傷和感到不適，由救護員檢查傷勢和送院檢查，沒有受傷的學生已回校解散。

她稱，局方很關心是次意外，已聯絡學校致以慰問，有需要時會為學校提供所需的協助與支援。她感謝老師和家長在意外後臨危不亂，悉心照顧及安撫學生；感謝消防員、救護員及警察即時到場，盡心盡力幫助各人。祝願各傷者早日康復。

教育局局長蔡若蓮。（梁鵬威攝）

在將軍澳道車禍意外相近時間，長沙灣潤發倉庫亦發生三級火警，多間學校需要疏散。蔡若蓮亦在文中表示，欣悉學校接獲警報後，能夠迅速應變，冷靜指示同學們有序地離開學校。

她又說，同日兩宗事故提醒我們，在日常生活中會有突發事件發生，最重要是遇事時保持冷靜，沉著應對，自能化解危機。