將軍澳道5車相撞｜93名傷者分流至8間醫院　疑切線釀意外

將軍澳道今午發生5車「串燒」相撞，造成93人受傷，其中涉及1輛貨車及4輛部旅遊巴，當中包括2輛負責接送藍田聖公會德田李兆強小學的學生，旅行後返回學校，傷者當中，其中一人傷勢嚴重。



消防共動用超過100人參與拯救行動，救護員亦利用大量傷者檢傷分流系統。警方亦協助將有關路段全線封閉。由於大部分傷者為小童、老人家，消防員需安撫他們，騰出空間，安置大批傷者。警方初步調查，意外由車輛切線引起，後方收掣不及釀意外，警員已檢取5車內的錄影裝置待查。



藍田消防局局長沈川 、高級救護主任黃保龍及警務處東九龍交通部特別調查隊李博傑高級督察將交代案情。 （陳浩然攝）

事故中消防救出224名乘客 93名傷者分流至8間醫院

今日（24日）下午12時57分，將軍澳道往將軍澳隧道上斜方向發生交通意外，涉及四輛旅遊巴及一輛貨車。

藍田消防局局長沈川指，消防在接報後4分鐘後到場，派遣18輛消防車、43輛救護車，總共出動58名消防員、92名救護人員，亦派出坍塌搜救專隊到場，協助救援。

消防花約1小時，將5車上224名乘客帶離車廂，再花40分鐘將一名被困旅遊巴司機救出。沈表示，是次搜救的困難，為現場道路十分繁忙，需要騰出空間，安置大量傷者，涉事車輛其中3輛為小童校巴、老人家旅行團旅遊巴。救援期間，需安撫小童情緒。傷者傷勢主要為頭部、手腳擦傷，出現受驚情況。

高級救護主任黃保龍表示，消防處派出43輛救護車輛，並出動特別支援隊，利用大量傷者檢傷分流系統。事故中有87名傷者，分別送往廣華醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、東區醫院及瑪嘉烈醫院。醫管局其後更新送院人數，共93名傷者送院，年齡介乎8至84歲。

其中一名司機被困駕駛座，消防花共兩小時才救出。

警方指有車輛切線 致後方車輛收掣不及

東九龍交通部特別調查隊李博傑高級督察，案發前有兩輛旅遊巴，一輛中型貨車，沿將軍澳一線行駛，駛至意外地點時，懷疑有的士從觀塘繞道之路滙入，切線至涉事車輛（綠VAN）前方，綠VAN因而收慢，旅遊巴再減速停低，其後車輛收掣不及，撞上前車車尾。警方已向小巴司機、小巴公司作出調查，初步相信5輛車輛車速沒超速。

警方接報到場，派出50名警員，東九龍總區交通部執行管制組、意外調查組，觀塘警區交通隊、東九龍衝鋒隊，由下午一時起，將將軍澳隧道三線全封，以協助人員救援。當所有傷者移離現場，馬路封鎖逾兩小時終解封。事故中，5名司機通過酒精呼氣測試，警方已檢取車內錄影裝置，涉事五輛車將押解往九龍灣汽車扣留中心再作檢驗。

意外至今未有人被捕。警方呼籲，如果有公眾人士曾經目睹該宗交通意外，請聯絡東九龍交通部特別調查隊第2隊3661 0262。