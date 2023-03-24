將軍澳道5車相撞｜93名傷者分流至8間醫院 疑切線釀意外
將軍澳道今午發生5車「串燒」相撞，造成93人受傷，其中涉及1輛貨車及4輛部旅遊巴，當中包括2輛負責接送藍田聖公會德田李兆強小學的學生，旅行後返回學校，傷者當中，其中一人傷勢嚴重。
消防共動用超過100人參與拯救行動，救護員亦利用大量傷者檢傷分流系統。警方亦協助將有關路段全線封閉。由於大部分傷者為小童、老人家，消防員需安撫他們，騰出空間，安置大批傷者。警方初步調查，意外由車輛切線引起，後方收掣不及釀意外，警員已檢取5車內的錄影裝置待查。
事故中消防救出224名乘客 93名傷者分流至8間醫院
今日（24日）下午12時57分，將軍澳道往將軍澳隧道上斜方向發生交通意外，涉及四輛旅遊巴及一輛貨車。
藍田消防局局長沈川指，消防在接報後4分鐘後到場，派遣18輛消防車、43輛救護車，總共出動58名消防員、92名救護人員，亦派出坍塌搜救專隊到場，協助救援。
消防花約1小時，將5車上224名乘客帶離車廂，再花40分鐘將一名被困旅遊巴司機救出。沈表示，是次搜救的困難，為現場道路十分繁忙，需要騰出空間，安置大量傷者，涉事車輛其中3輛為小童校巴、老人家旅行團旅遊巴。救援期間，需安撫小童情緒。傷者傷勢主要為頭部、手腳擦傷，出現受驚情況。
高級救護主任黃保龍表示，消防處派出43輛救護車輛，並出動特別支援隊，利用大量傷者檢傷分流系統。事故中有87名傷者，分別送往廣華醫院、伊利沙伯醫院、聯合醫院、將軍澳醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、東區醫院及瑪嘉烈醫院。醫管局其後更新送院人數，共93名傷者送院，年齡介乎8至84歲。
警方指有車輛切線 致後方車輛收掣不及
東九龍交通部特別調查隊李博傑高級督察，案發前有兩輛旅遊巴，一輛中型貨車，沿將軍澳一線行駛，駛至意外地點時，懷疑有的士從觀塘繞道之路滙入，切線至涉事車輛（綠VAN）前方，綠VAN因而收慢，旅遊巴再減速停低，其後車輛收掣不及，撞上前車車尾。警方已向小巴司機、小巴公司作出調查，初步相信5輛車輛車速沒超速。
警方接報到場，派出50名警員，東九龍總區交通部執行管制組、意外調查組，觀塘警區交通隊、東九龍衝鋒隊，由下午一時起，將將軍澳隧道三線全封，以協助人員救援。當所有傷者移離現場，馬路封鎖逾兩小時終解封。事故中，5名司機通過酒精呼氣測試，警方已檢取車內錄影裝置，涉事五輛車將押解往九龍灣汽車扣留中心再作檢驗。
意外至今未有人被捕。警方呼籲，如果有公眾人士曾經目睹該宗交通意外，請聯絡東九龍交通部特別調查隊第2隊3661 0262。
將軍澳道車禍發生什麼事？
3輛載有學童的旅遊巴及1輛載有旅客的旅遊巴與1輛輕型貨車，沿將軍澳道往將軍澳行駛，期間懷疑首尾相撞，數十人受傷。
將軍澳道車禍傷者情況如何？
消防員由車尾太平門抱多名小學生，有大批學生坐在路旁等候。另外貨車司機一度被困。