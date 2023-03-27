休班警大埔公路上超速越線　鐵騎士被撞至飛起死亡　被告囚33月

休班警在大埔公路駕車時超速失控，越線與電單車迎面相撞，鐵騎士被撞至飛起，傷重不治。男警早前被裁定危險駕駛導致他人死亡罪成，庭上透露，男警案發時駕駛時速達130至150公里，案件今（27日）在西九龍法院（暫代區域法院）判刑，暫委法官梁嘉琪稱，意外中有無辜生命被奪走，判刑須具阻嚇性，雖然被告過往沒有案底，但這非求情因素，判被告入獄33個月及停牌5年，另須自費修讀駕駛改進課程。



被告唐建偉（31歲），被控於2018年 4月3日在沙田大埔公路沙田嶺段，危險駕駛一輛私家車導致林日安（53歲）死亡。

控方專家及政府化驗師根據行車紀錄儀，並到過現場作詳細法證檢查，更親自駕車實測路面，估算被告當時駕車的時速達每小時130至150公里；辯方專家質疑，肇事車輛牌子而言，根本不可能達至該等速度，惟梁官未有接納。

被告在錄影會面時曾解釋，案發時前方有一輛黑色私家車正準備左轉入油站，他減慢車速扭向右邊，不慎撞到安全島，導致車輛「爆軚」失控，從而撞到事主的電單車。但專家在安全島上未有找到撞痕，化驗師亦指，被告兩次扭軚來得突然，相信沒有適當扭軚，車輛繼而多次旋轉，從而越線從而發生交通意外。

案件編號：DCCC 949/2018