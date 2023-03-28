明愛醫院腸病毒或鼻病毒蔓延　多一個病格爆疫　共12病童中招

明愛醫院自上周二（21日）起，院內兒童發展復康部一個病格先後有7名病童對腸病毒或鼻病毒呈陽性反應。該病格再多一名7歲男病童今日（28日）出現發燒或呼吸道感染徵狀，其檢測結果均對腸病毒或鼻病毒呈陽性反應；同一部門另一病格再多4名病童染疫，5名病童現正接受隔離治療，情況穩定。



明愛醫院再多5名病童感染腸病毒或鼻病毒。（資料圖片）

5名病童正接受隔離治療

院方今日公布，早前爆發腸病毒或鼻病毒的兒童發展復康部病格，再多一名7歲男病童出現發燒或呼吸道感染徵狀，其檢測結果均對腸病毒或鼻病毒呈陽性反應。

此外，同一部門另一個病格亦發現兩名男病童自周日（26日）起出現上述徵狀，年齡分別為8歲及17歲，檢測結果均對腸病毒或鼻病毒呈陽性反應。院方隨後為同病格其他病童進行所需測試，再發現多兩名沒有出現病徵的男病童對上述病毒呈陽性反應，年齡為9歲及13歲。

院方指，5名病童現正接受隔離治療，情況穩定，並已根據既定指引嚴格執行飛沫及接觸傳播防護措施，加強手部衞生，並加強病房和儀器清潔及消毒。有關病格亦已暫停探訪安排。

院方表示，會繼續密切監察該病房的情況，並已將有關個案呈報醫院管理局總辦事處及衞生防護中心作出跟進。