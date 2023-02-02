傳染病｜不只流感、腸病毒！提防10大幼兒疾病　嚴重可致重症命危

傳染疾病中，有10種是常見於幼兒的，其中有些容易致使嬰兒演變成重症。本文整理水痘、麻疹、德國麻疹、登革熱、腸病毒、病毒性腸胃炎、沙門氏菌感染症、流感、腮腺炎、百日咳，讓家長與托嬰、幼兒園等相關機構，了解病徵，及時掌握就醫時機，並了解如何有效預防。



孩子抵抗力較成人弱，而且可能尚未建立起正確與良好的衛生習慣，有較多機會接觸、感染和傳播各種病原體，而可能導致幼兒感染。

以下整理10種幼兒常見的法定傳染病，期待照顧者了解基本的感染管制與預防知識，一起守護孩子的健康。

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1. 水痘：小於1歲之嬰兒、孕婦為併發症高危險群

水痘好發於冬季及早春，傳染力極強，可經由皮膚接觸、空氣或飛沫、或水疱液和黏膜分泌物傳染，潛伏期約2至3週。

小於1歲之嬰兒、孕婦、成人及免疫缺陷者為水痘併發症高危險群，容易併發繼發性細菌感染、肺炎、腦炎等及死亡。

水痘症狀



感染初期會發燒、起紅疹，幾天後紅疹會凸起轉變成小水泡，約3~4天會會變乾結痂。

水痘預防方式



接種水痘疫苗是預防水痘最有效的方法，也能降低孩童及成人因感染水痘引發嚴重併發症的機會，提醒家長應於幼兒出生滿12個月時攜往合約院所完成水痘疫苗接種。

如果出現水痘疑似症狀者請配戴口罩儘速就醫治療，隔離期間請保持室內空氣流通，做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，避免接觸未接種水痘疫苗的嬰幼兒、孕婦及免疫功能低下者等高危險群。

2. 麻疹：可能引發中耳炎、肺炎與腦炎

麻疹症狀



麻疹經由空氣、飛沫傳播，或是直接與病人的鼻腔或咽喉分泌物接觸而感染，傳染力強，出疹前後4天均具傳染力。一開始會出現發高燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽的狀況，並在發燒3～4天後，發現口腔下臼齒對面內頰側黏膜上出現「柯氏斑點」（Koplik spots）。再過1～2天後耳後出現典型的斑丘疹，再擴散全臉，漸漸覆蓋全身。

皮疹退了以後，會出現鱗屑性脫皮及留下褐色沉著。約5～10％之患者因細菌或病毒重覆感染而產生併發症，併發症包括中耳炎、肺炎與腦炎。

麻疹預防方式



接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒，請儘速至衛生所或預防接種合約院所接種疫苗。

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3. 德國麻疹：孕婦感染可能有嚴重後果

德國麻疹經由飛沫，或是接觸病人的鼻咽分泌物而傳染。德國麻疹傳染力強，病人在出疹的前後7天內具有傳染力。

德國麻疹症狀



感染後，第一週不會出現症狀。第二週會在枕部、耳後摸到淋巴結。第二週末了會出現輕微發燒、全身倦怠、頭痛、輕度鼻炎、結膜炎等症狀，緊接著在臉部及頸部會出現紅斑丘疹，1～3天後疹子就會往下擴散，再漸次消退。疹子大約維持3天左右，所以在臨床上又稱「3日疹」。

感染者約有25～50％不會有明顯出疹情形，僅有類似感冒症狀，故常不自知，而有部分被感染的人，尤其是女性，會有關節痛或關節炎的情形。

德國麻疹預防方式



接種疫苗均可產生永久性的免疫，德國麻疹防治之目的，主要在預防孕婦在懷孕期間受到感染。孕婦於懷孕前期感染可能造成死產、自然流產，胎兒可能發生耳聾、青光眼、白內障、小腦症、智能不足及心臟病等先天性缺陷，甚至死亡。

4. 登革熱：

登革熱症狀



登革熱病毒經由蚊子傳播給人類，症狀可能不明顯，典型登革熱會突發性的高燒（≧38℃）、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹，或出現嗜睡、躁動不安、肝臟腫大等現象，甚至可能導致重症，造成嚴重出血或嚴重器官損傷。

若是先後感染不同型別之登革病毒，有更高機率導致較嚴重的症狀，如果沒有及時就醫或治療，死亡率可以高達20%以上。

登革熱預防方式



登革熱是一種「社區病」、「環境病」，且病媒蚊對於叮咬對象並無選擇性，一旦有登革病毒進入社區，且生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有登革熱流行的可能性。

所以民眾平時應做好病媒蚊孳生源的清除工作，定期清除積水、夏季出外遊玩應多着長褲長袖，並適時使用防蚊產品。

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5. 腸病毒：大人也要好好洗手來保護孩子

腸病毒感染為幼兒常見的疾病，傳染途徑主要由腸胃道（糞、口、水或食物感染）與呼吸道 （飛沫、咳嗽或打噴嚏），5歲以下的幼兒為重症的高危險群。

腸病毒症狀



潛伏期為2～10天，通常發病後一週內傳染力最強。腸病毒很多是沒有症狀的感染，常見發病症狀則為喉嚨痛、口腔咽峽部起小水泡、發燒、手足口病、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉。

在幼兒感染腸病毒後的7天內，家長與其他照顧者要特別注意其病情變化，如果出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即送到大醫院就醫。

腸病毒感染並不是幼兒的專利，大人也會得腸病毒，只是大多症狀比較輕微，與一般感冒不易區分。

腸病毒預防方式



最好的預防方法是大人小孩都要勤洗手，注意個人衛生，就可以降低感染的機會。

另外，也要注意讓室內空氣對流暢通，減少直接用手接觸口鼻等，並減少在流行期間出入人潮擁擠的公共場所。另外，關於幼兒之接觸物品及家裡環境，必須經常清洗與消毒。

6. 病毒性腸胃炎：常見輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒

腸胃炎是指胃、小腸或大腸的發炎，會導致病患嘔吐或腹瀉。有多種不同的病毒可導致病毒性腸胃炎，最常見的是輪狀病毒、諾羅病毒及腺病毒。

台灣諾羅病毒及輪狀病毒主要流行季節為11月到隔年3月間，而腺病毒則一整年內都會發生。

輪狀病毒好發於5歲以下的兒童，是引起嬰兒和5歲以下幼童腹瀉最常見的原因。

而諾羅病毒則是任何年齡層皆可能受到感染，好發於學校、醫院、軍營、收容及安養機構等人口密集機構，也常發生在餐廳、大型遊輪、宿舍和露營地等地方。

7. 沙門氏菌感染症：常發生於嬰兒和5歲以下小孩

經由吃進被汙染的食物或飲水等所致，亦為人畜共通傳染病，最常發生於嬰兒和5歲以下小孩。此病較易發生在7月～10月，氣候溫暖的季節，目前在世界許多國家的發生率有增加的趨勢。

一般臨床症狀以急性腸胃炎表現，在感染後約6～48小時會有噁心、嘔吐及下痢等，伴隨發燒及腹部絞痛等症狀，通常發燒72小時內會好轉。嬰兒、老年人或免疫功能低下者症狀通常較嚴重，易因菌血症引發其他嚴重併發症。

為了預防，請確實做好WHO食品安全五要訣：

1.保持食品清潔。

2.生食熟食要分開。

3.食物要完全煮熟（尤其是雞蛋與家禽肉類）。

4.食物保存在安全的溫度。

5.使用安全的飲用水與食品。



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8. 流感：請每年接種1次疫苗

流感病毒可分為A、B、C、D四種型別，其中只有A型及B型可以引起季節性流行。以秋、冬季較容易發生流行，自11月開始病例逐漸上升，秋冬時節正值流感及流感併發重症病例數高峰期。

流感之重要性在於其爆發流行快速、散播範圍廣泛及併發症嚴重，重症及死亡者多見於65歲以上長者、嬰幼兒、孕婦、免疫功能不全者，以及罹患氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病，或BMI≧30者等高風險族族群。定期接種流感疫苗，是預防流感併發症最有效的方式。

預防流感最好的方法就是施打流感疫苗，65歲以上長者、嬰幼兒等高危險群尤其應該接種疫苗。一般而言，流感疫苗的保護力約6個月後會逐漸下降，必須每年接種1次。完整接種後至少約需2星期的時間可產生保護力。

9. 腮腺炎：全年均有病例，盛行於9歲以下

腮腺炎是經由飛沫及直接接觸感染病人之唾液傳染。

腮腺炎症狀



一開始感覺疲倦、食慾不振，接下來為腮腺疼痛、發燒、喉嚨痛，有時伴隨顎下腺的症狀。主要臨床特徵為發燒、頭痛、腮腺（耳下腺）腫大、一個或多個唾液腺腫大且壓痛。

腮腺炎預防方式



依據國內資料，全年均有通報病例，並且盛行於9歲以前，以4～9歲為最多。年滿12個月或滿5歲至入國小入前但尚未完成接種疫苗之兒童，儘快完成常規疫苗之接種。

平時應該保持良好衛生習慣，當咳嗽或打噴嚏時應掩住口鼻。常洗手，保持手部清潔。生病時應戴上口罩，儘量在家休息。保持室內通風，避免長時間處於密閉或擁擠公共場所。

10. 百日咳：好發於6個月以下嬰幼兒

百日咳為百日咳桿菌侵犯呼吸道引起的急性細菌性疾病，主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，一年四季都可能發生，病患多半是5歲以下兒童，好發年齡主要在6個月以下嬰幼兒。

百日咳症狀



感染症狀為持續咳嗽超過2週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀。嬰幼兒感染後症狀通常較為嚴重，特別是6個月以下的嬰兒更是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血、死亡。

得過百日咳後通常可以獲得較長期之免疫力，但無研究顯示可終生免疫。

百日咳預防方式



接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種。建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。

以上整理10種常見法定傳染病，好發於幼兒。

病毒細菌雖然到處都有，但是良好的衛生與清潔習慣，可以大大減低致病機率，大人除了教導孩子養成良好衛生習慣，自身更應該小心，大人抵抗力較強，因為不小心可能傳染給孩子，更應該落實衛生工作，保護好孩子。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：10種常見幼兒法定傳染病：病症與預防方式懶人包】

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