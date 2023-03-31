「元宇宙、數字經濟與Art Tech」研討會：促青年創新，歷共同富裕

元宇宙、數字經濟與Art Tech時代來臨，當藝術遇上科技，會碰撞出什麼火花？又會點樣顛覆經濟生產模式？由創新科技署資助的「大灣區新機遇 - 第一屆Art Tech創新活動 - 藝術科技新認識」項目，上周六（3月25日）及周日（3月26日）一連兩日舉辦多場論壇及展覽活動，其中「元宇宙、數字經濟與Art Tech」研討會向參加者講解Art Tech行業未來發展的各種可能，以及其與驅動青年創新的關鍵作用。



「元宇宙、數字經濟與Art Tech」研討會向參加者講解Art Tech行業未來發展的各種可能，以及其與驅動青年創新的關鍵作用。（主辦方提供）

「大灣區新機遇 - 第一屆Art Tech創新活動 - 藝術科技新認識」旨在向青年推廣「什麼是Art Tech」及「Art Tech 在大灣區發展機遇」，希望啟發主修I&T或藝術相關科目的年輕人進一步思考Art Tech行業未來發展的可行性和創造性。其中「元宇宙、數字經濟與Art Tech」研討會向參加者講解發展概況，以及其與驅動青年創新的關鍵作用。

香港藝術節元宇宙劇院總統籌林漢源介紹，由他負責統籌的香港藝術節元宇宙劇院，既是香港首個元宇宙藝術劇院，亦是行業發展指標。為了向市場展示「藝術+科技」的力量，項目集結多方支援，包括香港藝術節、Web3.0推廣專家XSocial Group、具建築設計師專業資格的MCG 元宇宙建築師。在第一階段，觀眾可以親身「朝聖」；劇院大廳還加入3D視頻，即場播放三個香港藝術節的直播節目，讓觀眾化身「阿凡達」進行交流。

林漢源形容，元宇宙藝術劇院是一個香港頂級藝術家的全新舞台，可以24小時開放及連接全世界，打破時間和地域限制，讓表演者發揮無限創意及想像空間，也讓區塊鏈技術的應用得到展示，從而建立市場標準。他提到，元宇宙藝術劇院得到市場的正面回覆， 特首李家超及政務司司長陳國基都曾公開表揚，項目亦得到內地及海外媒體廣泛報道。

文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮試玩e-sport的滑板項目。（主辦方提供）

亞太區塊鏈聯會主席潘君宇則從數字產業化，產業數字化，數字化治理及數據價值化等四方面介紹數字經濟。他表示，Art Tech與數字產業化及數據價值化相關，即信息通信產業，包括電子信息製造業、電信業、軟件和信息技術服務業、互聯網行業等；亦不限於數據採集、數據標準、數據確權、數據標註、數據定價、數據交易、數據流轉、數據保護。近年國家的數字經濟發展取得新突破，數字經濟規模達到50萬億元人民幣，佔國民生產總值（GDP）比重達到 40%，可見其經濟地位更趨穩固、支撐作用更趨明顯。

數字經濟是以數字化的知識和信息作為關鍵生產要素，以數字技術為核心驅動力量，以現代信息網絡為重要載體，通過數字技術與實體經濟深度融合，不斷提高經濟社會的數字化、網絡化、智能化水平，加速重構經濟發展與治理模式的新型經濟形態。較早前在全國「兩會」公布的《政府工作報告》及《黨和國家機構改革方案》，都顯示了國家大力發展數字經濟的趨勢，即將重組科學技術部以強化宏觀管理職責，並正計劃組建國家數據局，以統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設。

中聯辦九龍工作部處長劉湛雄試玩e-sport的滑雪項目。（主辦方提供）

粵港澳大灣區文創科技聯盟主席李嘉俊則分享，聯盟最近和全球Web3.0 龍頭企業Animoca Brands合作，為國際知名服裝設計師Vivienne Tam結合一眾藍籌NFT打造以香港為主題的元宇宙展覽，並在上月舉行的「2023紐約時裝周」中發佈及演出，得到頗大迴響。他認為，這正正是結合數字藝術IP和品牌，並以元宇宙作推廣渠道的重要案例。而聯盟目前正和廣州、深圳、佛山等地探討合作擴建元宇宙平台，打造大灣區元宇宙。

潘君宇最後總結，元宇宙是整合區塊鏈及多種技術的互聯網最新形態，將有效地配合國家戰略推動「共同富裕」，希望年輕人能夠更好結合自身創業方向、選對發展跑道、把握時代機遇。他相信，未來藝術結合科技的發展方向，除了建構和參舆藝術元宇宙舉行展覽和宣傳活動，與各方互動並收發打賞；相信大眾用家及年輕人能透過多元平台的人工智能工具輕鬆創作視頻、輸出數字藏品，並且自由交易有關資產。他建議，年輕人親身體驗藝術與科技結合的新創意及成果，從而切身感受數字經濟如何促進共同富裕。