保護海港條例｜保港會斥修例剝奪法庭角色　發展局：仍可司法覆核

發展局擬修訂限制維港填海的《保護海港條例》，海濱事務委員會今日（31日）舉行特別會議商討。身兼保護海港協會副主席的委員徐嘉慎表明反對修訂，批評政府已承諾不再在維港進行大型填海後，卻提出修例，質疑當局的用意，他又擔心若修例通過，等同將維港填海的決定權轉交行政會議，如同剝奪法庭的角色，直指是將現行條例廢除。



發展局則強調，若市民反對當局的填海計劃，仍可向法庭提出司法覆核，強調做法與現時無異。



▼3月21日 政府修訂《保護海港條例》▼



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徐嘉慎：維港遲早或會消失

徐嘉慎形容，維港是香港的命根，社會過去30年為下一代保護維港，擔心今次修例後，市民如同被剝奪法律賦予相關權力，維港遲早或會消失，促請當局為後代着想，不要再在維港填海。他續指，憂慮今次修例，或等同將進行大型填海的決定權轉交行會，而非可由法庭裁決，批評做法如同將條例廢除，強調將填海工程交由政府自行審批的做法並不理想。

保護海港協會副主席、海濱事務委員會委員徐嘉慎。（資料圖片／黃穎津攝）

發展局常秘：提出大型填海計劃後會率先諮詢公眾

發展局常任秘書長何珮玲則反駁指，現有條例並無提到法庭的角色，而是政府準備好填海資料後，交由部門自行審批，若市民有意見，才會向法庭提出司法覆核，惟若修例成功通過，政府會在提出大型填海計劃後，率先諮詢公眾，再將有關意見及計劃文件提交行會審批，亦即審批權是由政府部份提升至行政會議。

她又強調，若市民對填海計劃有意見，仍可向法庭提出司法核覆，認為在法律爭議這一個層面與現時無異。

另外，委員楊偉誠則支持擬議修例，認同發展局所言，有必要為海濱的小型填海工程「拆牆鬆綁」，並提到過去不少工程因為捲入法律程序而被拖慢。他續指，今次修例亦加入了公眾參與元素，提供渠道讓市民表達意見，認為是改善了現行制度。