政府擬修訂保護海港條例　冀「拆牆鬆綁」推展海濱改善工程

發展局長甯漢豪今日（19日）發表網誌，提到當局有意修訂《保護海港條例》，希望在保持現行法例下在維港範圍不填海造地的精神，「拆牆鬆綁」引入較簡單的機制，處理能發揮海港功能、或讓市民享受到海港設施的改善項目，如登岸堤階、碼頭、行人板道等。她在文末指，當局稍後會把具體建議提交海濱事務委員會、及立法會發展事務委員會，並作公眾諮詢。



發展局長甯漢豪在最新的網誌中指，1997年制定的《保護海港條例》（第531章），列明不可在維港範圍內進行填海工程，如需在海港範圍內進行有關工程，就必須證明項目有「凌駕性公眾需要」，並擬備「具有力和令人信服的資料」，門檻相當高。

她提到，堅尼地城新海旁增設行人板道、重新發展包括啟德前跑道舊碼頭、九龍城汽車渡輪碼頭等較小型的海濱改善工程，也因未能證明有「凌駕性公眾需要」而未有推展。

發展局長甯漢豪。（資料圖片／夏家朗攝）

她續指，近年社會上都有聲音要求檢視《保護海港條例》，讓部份海濱改善工程得以及早落實，當局也有意修訂《條例》，希望在保持現行法例下在維港範圍不填海造地的精神，「拆牆鬆綁」引入較簡單的機制，處理能發揮海港功能、或讓市民享受到海港設施的改善項目，如登岸堤階、碼頭、行人板道等。當局稍後會將具體建議提交海濱事務委員會、及立法會發展事務委員會，並作公眾諮詢。