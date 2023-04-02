社署「解禁」仍有院舍拒長者外出　否則隔離三日　業界斥匪夷所思

新冠疫情持續三年，不少居於安老院的院友三年未曾外出，社署上月25日向全港院舍發信，宣布院舍應恢復疫情前的日常探訪安排、以及住客外出活動安排，意味院友可以外出，與家人暢聚。



立法會議員江玉歡表示，近日接獲不少投訴，指有院舍仍拒絕讓院友外出，更要求外出院友回來後要獨自隔離三日，形同「禁錮」，亦有家屬想帶70歲的家人外出賀壽被拒，批評做法與政府原意有所違背，會將有關院舍資料呈交社署跟進。



安老服務協會主席陳志育表示，知悉有個別院舍不容許院友外出，形容「匪夷所思」，並稱現時「疫情已經復常咗」，院舍應該鼓勵院友外出。



新冠肺炎病毒株不斷變異，增強感染力，導致多間安老院舍大爆發，多名長者中招。(資料圖片)

立法會議員江玉歡今早（2日）在社交平台發文指，繼社署早幾日公布院舍的最新探訪和外出安排後，短短幾日已接獲不少投訴個案。她提到，有部份院舍不理會政府指示，仍限制家屬探訪及院友外出，更有院舍院友外出回院舍後要獨自隔離三天、且不能探訪，直指個別院舍繼續戴頭盔，令人費解和失望。她在文中都提到，會將有關院舍資料呈交社署跟進。

家屬欲帶七旬院友賀壽被拒

江玉歡回覆《香港01》查詢指，有家屬投訴原本希望帶70歲居於院舍的家人外出慶祝70歲生日，卻遭院舍以「唔想佢有感染、唔想佢病、唔想佢出街」為由拒絕，「𠵱家政府都話去返疫前，佢連出去食一盅兩件都唔得。你知唔知有啲家屬等咗幾年?」

她又提到，有院舍要求院友外出後回院舍要獨自隔離三天，相關安排會令長者不想外出，「怕麻煩呀，你『禁錮』佢三日」，她續指大部份院舍均無室外地方，質疑：「係咪帶個老人家出去花園行兩下，都要返去隔離三日，呢啲完全係匪而所思。」

安老協會：怕院友外出受感染非合理解釋

江玉歡批評個別院舍的做法有違於政府原意，「其實第一可能係人手上安排唔到，第二係無咁嘅準備，第三係唔想孭鑊，但係咁樣唔得啫。」她又提到，有很多家屬礙於長輩仍居於院舍內，所以不敢投訴。

安老服務協會主席陳志育則表示，留意到有相關情況，他直言：「唔應該有咁嘅限制。」他續指，正了解有多少院舍作出上述安排，認為個別院舍做法是「匪夷所思」，並表明「怕院友外出受感染」並非合理解釋，「疫情已經復常咗，老人家外出、同家屬探訪都要盡量鼓勵。」