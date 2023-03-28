憶新冠曾淪陷　安老院舍防流感未敢鬆懈　李輝：今年內仍須戴口罩

新冠疫情暫告段落，但回顧過去三年，安老院舍成為傳染病襲擊對象。有院舍業界指出，即使逐步復常，但實際新冠病毒尚未完全消失，擔心萬一新冠夾雜季節性流感夾擊，院舍長者勢必再遭殃，仍未敢鬆懈時刻提防。有感染及傳染病專家指出，公眾對流感免疫力明顯下降，病毒增加對社區的危害，呼籲社區的長者及公眾應接種季節性流感疫苗。



曾祈殷(左)呼籲公眾於疫後勿掉以輕心，應每年接種流感疫苗;李輝(右)則建議政府優化院舍防疫注射計劃，引入對長者較好的四價重組流感疫苗。

院舍憂爆流感增照顧壓力

安老事務委員會委員李輝表示，院舍屬群體生活，加上長者多患有長期病患，身體較弱，因此較易出現交叉感染，因此安老業界用盡一切方法，以減低院舍大爆發的風險，惟每次傳染病均是首當其衝。於新冠疫情爆發前，院舍每年均受季節性流感的威脅，以2009年豬流感為例，當時不少院舍流感大爆發，將長者送院是唯一辦法，變相增加公營醫院病位壓力。

疫情過後逐步復常,但院舍員工仍未敢鬆懈,持續配戴口罩,預防傳染病在院舍出現。(李輝提供)

對於新冠疫情後，政府近日已放寬院舍的防疫措施，並提醒院舍員工配戴口罩，但李輝說，院舍始於不敢鬆懈，即使沒有政府提醒，員工及家屬亦非常自律，繼續配戴口罩，以防新冠及流感在院內爆發，她更預料：「院舍配戴口罩措施起碼今年內都會維持，保障長者健康。」

疫情過後逐步復常,但院舍員工仍未敢鬆懈,持續配戴口罩,預防傳染病在院舍出現。(李輝提供)

曾祈殷：公眾對流感免疫力下降

受惠於口罩令及社交距離措施，本地季節性流感病毒陽性百分比僅約百分之一，但今年首兩月的定點私家診所流感樣病例監測數字過去兩年同期增加，剛過去的冬季更出現五宗長者嚴重流感個案。感染及傳染病專科醫生曾祈殷表示，流感在社區一直潛伏，防控措施稍為鬆懈，病毒便有機可乘，但公眾對流感的免疫力已明顯下降，加上流感病毒輕微改變：「流感威脅減少，只是一個錯覺，絕對有機會再次爆發。」

另外，隨著本港復常及通關後，流感病毒亦有機會從外地傳入。內地甲型H1N1及H3N2流感病毒檢測陽性率持續上升，當中不少來自南方省份，而港人出遊較多的韓國冬季流感樣病例率一度高逾五成，歐美去年冬季流感高峰期重現；因此他呼籲公眾接種季節性流感疫苗，尤其是長者，流感疫苗是最有效的預防方法，有效減低重症、併發症、死亡機會。

社區長者選擇疫苗或受資助額局限

目前已有3款不同技術的流感疫苗已在港註冊使用，包括滅活流感疫苗、減活流感疫苗，及重組流感疫苗。其中四價重組流感疫苗是歐美等地的衛生部門建議，65歲以上長者應優先接種疫苗之一，因外國已有研究數據顯示，四價重組流感疫苗對50歲以上人士的保護力較普遍採用的疫苗高三成。

縱使四價重組流感疫苗已納入疫苗資助計劃，惟資助金額僅得260元，社區長者或需要支付差額才能接種，故曾祈殷建議政府加大疫苗資助計劃金額，讓長者可獲全資助選擇較適合他們的四價重組流感疫苗。

倡優化院舍流感疫苗注射計劃

至於改善院舍應付傳染病的能力，李輝女士則建議政府適時支援各種抗疫裝備，保證院舍預防傳染病物資充足，同時繼續優化院舍防疫注射計劃，考慮採購對長者保護力更好的四價重組流感疫苗，為院舍人士提供更好的保護。