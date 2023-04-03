妒忌女友對愛犬更好　勞工督察用凳重擊兼腳踏犬隻　被判囚3周

一名勞工處勞工督察疑因妒忌女友對待兩隻愛犬，較他更好，因此多番襲襲牠們，包括以凳重擊其中一犬的頭，以及腳踏犬隻的臉。他早前承認一項殘酷對待動物罪，裁判官今（3日）在東區裁判法院判刑時指，被告長時間犯案，案中亦有使用武器，考慮罪行和案件的嚴重性，遂決定判被告監禁3星期。



被告羅家健，30歲，被控於2022年7月21日至8月8日期間，在香港仔鴨脷洲大街某單位殘酷一隻金毛尋回犬和一隻混種狗，引致牠們受到不必要的痛楚。

裁判官斥被告違反當時女友對他的信任

裁判官今判刑時指，雖然被告每次犯案時間短，但歷時多天，而且使用武器。裁判官續指，被告當時的女友信賴他，才把兩犬交由他照顧，被告的行為違反當時女友對他的信任，最終決定判他監禁3星期。

案情指，被告和女友於去年拍拖，間中到對方的鴨脷洲單位過夜。被告亦獲女友給予鎖匙，以便協照顧其兩隻寵物犬「嘟嘟」和「妹妹」。惟「妹妹」於同年8月向被告吠叫，女友遂翻看閉路電視片段，發現被告當日曾踢「嘟嘟」頭和以紙巾扔牠。

女友繼而發現被告於控罪時間，7次傷害兩犬隻，包括以凳重擊頭部3次、故意踢和踏臉等。她因此決定與他分手，對方則承認妒忌女友「對啲狗好過對佢好」，才以身試法。此外，女友帶其中一隻犬隻到動物醫院診治，發現牠軟組織受損，引致頸痛。

案件編號：ESCC57/2023