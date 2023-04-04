內地電影《隱入塵煙》無准映證　科大臨時改播導演李睿珺另一作品

近月多套電影無法通過電影檢查而無法公映，最新消息指，內地電影《隱入塵煙》亦被拒公映。科技大學原訂周一（3日）舉行「李睿珺科大電影週 -《隱入塵煙》電影放映及映後談」放映及映後談，惟科大突知師生指，該片無法通過電檢，取消放映，改以李睿珺另一作品《路過未來》替代。



科大舉辦李睿珺科大電影週，原訂於周一（3日）晚上播放中國導演李睿珺的電影《隱入塵煙》，不過科大賽馬會高等研究院表示，由於《隱入塵煙》未獲電檢處批出准映證，所以主辦單位決定取消放映有關電影，並改為放映李睿珺的另一電影《路過未來》，而已登記的人士可持相關確認電郵進場。

按科大人民社科的網頁顯示，李睿珺科大電影週另外亦播放李睿珺的其他電影《告訴他們，我乘⽩鶴去了》及《家在⽔草豐茂的地⽅》，唯《隱⼊塵煙》需取消放映。

科大舉辦李睿珺科大電影週，原訂於周一（3日）晚上播放中國導演李睿珺的電影《隱入塵煙》。

香港科技大學賽馬會高等研究院表示，由於《隱入塵煙》未獲電檢處批出准映證，所以主辦單位決定取消放映有關電影，並改為放映李睿珺的另一電影《路過未來》。

內地票房逾一億元人民幣 去年9月尾突下架

《隱⼊塵煙》是李睿珺執導的第六部劇情長片，曾入圍第72屆柏林影展正式競賽單元，並獲得第24屆遠東電影節的銀桑獎及黑龍獎，講述農村夫婦生活的患難故事，當中描寫內地農村生活的苦況。

電影去年於內地上映，起初票房慘淡但後來口碑持續發酵，票房更超過一億元人民幣，不過在去年9月尾時突然被各院線提前下映，各串流平台亦相繼下架影片，均未說明原因。