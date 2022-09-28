票房破億爆紅　描寫內地農村苦況電影《隱入塵煙》突被全網下架

中共二十大召開之前，反映西北底層農民生存狀況的影片《隱入塵煙》被全網下架。



自9月26日起，這部影片被院線下架，緊接著在優酷視頻、愛奇藝、騰訊視頻等視頻網站上，找不到完整片源。下架是不是暫時性的，何時能重新上架，還不清楚。

這部只投入約200萬元（人民幣，下同）製作的小成本電影，上映前被多次撤檔，最後終於在7月8日獲中國文化部門批准放映。電影描述了甘肅的一對農村夫妻貧困坎坷的生活，它在中國國內的評價兩極，卻獲得極佳票房，而且還入圍著名國際電影節。

《隱入塵煙》劇照。（@隱入塵煙）

麻繩總挑細處斷 厄運專找苦命人

大齡單身漢馬有鐵一貧如洗，寄居在村裏被棄置的房子裏，只有一頭驢子相依為命。鄰村的曹貴英身有殘疾，行走不便，還有小便失禁的毛病，受盡哥哥嫂子嫌棄。

兩人經人介紹後結為夫妻，相濡以沫。正當日子逐漸有了生機的時候，曹貴英在給馬有鐵送飯的途中失足落水，在其他村民的冷漠觀望中溺亡。

妻子過世後，馬有鐵還完了欠別人的兩袋土豆，十個雞蛋，放走了陪了自己一輩子的老驢。雖然字幕最後寫道：「2011年冬，老四馬有鐵在政府和熱心村民的幫助下，喬遷新居，過上了新生活。」但是結尾處，鏡頭一掃而過放在桌子上的半瓶農藥，暗示著馬有鐵選擇服毒結束生命。

影片中，馬有鐵和曹貴英作為貧困戶，沒有享受到國家經濟發展的任何紅利，反而受盡他人欺凌。村裏的首富，故意拖欠全村人的地租錢，還以集體的名義屢次逼馬有鐵為自己獻血。政府落實拆除危房的政策後，馬有鐵和曹貴英決心自己蓋房。但最後新蓋的土坯房被推了，而馬有鐵的三哥馬老三頂了貧困戶的名額，拿到了政府補貼的1萬5000元。

《隱入塵煙》劇照。（@隱入塵煙）

票房過億 褒貶不一

這部影片討論了大齡未婚、糧食欠款、老房拆遷等多重現實社會議題，迅速引發中國輿論的關注和反思。在上映的第62天，總票房正式破億，力壓多部商業片，還入圍了柏林影展主競賽單元、釜山國際電影節發布展映片單、意大利烏迪內遠東國際電影節。

喜愛《隱入塵煙》的觀影者，毫不吝嗇對它的讚譽。有網友認為，這是一部媲美余華的小說《活著》的現實主義題材佳作，將種種矛盾串聯起來，引人入勝，但拆開單看每一件事，又是如此合理和真實。

《隱入塵煙》也不乏批評聲。不少評論認為，即使中國有這樣不幸命運的人民，但也不該誇大特殊個例，讓觀眾形成這就是中國農村的普遍狀況的糟糕印象，它以極端的個例來描寫農村生活，是為了迎合西方的口味。更有人質疑，《隱入塵煙》在公然挑戰中國脫貧攻堅的成果，別有用心。

中國智庫昆侖策研究院高級研究員鄭晏石就發文聲討，片中人物的經歷如果發生在「萬惡的舊社會」，還能讓人理解，但在「大力提倡扶貧脫貧的新時代」，而且是在二十大馬上就要召開的時候出現，讓人不能不懷疑創作者的用心。

《隱入塵煙》劇照。（@隱入塵煙）

不合時宜的現實主義題材作品

北京即將在10月16日召開大會，選舉出中共新一屆領導人。在此之前，中國國家主席習近平已在2月宣布，脫貧攻堅戰取得了全面勝利，現行標準下9899萬農村貧困人口全部脫貧，創造了「彪炳史冊的人間奇跡」。

對於習近平曾考察多處貧困地區的經歷，《鳳凰衛視》將推出紀錄片《萬水千山總是情》。據介紹，攝製組歷時六個月尋訪拍攝民眾所感所憶，「還原普通百姓與習近平面對面的難忘瞬間」。節目分為上下兩集，總時長90分鐘。

上集《不忘來時路》從習近平任中共總書記後的第一站視察地河北阜平出發，南下江西，再向北抵達山西，以鏡頭講述「飽含共同記憶的歷史之路」。下集《一個都不能少》，記錄習近平在多民族地區湖南十八洞、歷史積貧的寧夏固原、大山中的張北縣德勝村，與貧困百姓共話脫貧之策。

在二十大即將召開之際，正能量電視劇開始湧現在中國的屏幕前。中共安徽省委宣傳部、陝西省委宣傳部的重點文藝項目《八月桂花開》開播，展現社會主義新農村，講述紅色革命老區金家寨鎮山民異地搬遷後，扶貧工作組深入一線，帶領鄉民發展靈芝及茶葉種植產業，整合土地、網絡直播銷售，使「十二山鬼」變成「十二山神」的故事。

類似的影片還有《沸騰人生》。這部劇9月26日開播，還原中國重卡行業從改革開放初期的八十年代，到當下以科技為引領的工業時代的發展史。

和這些熱血影片相比，《隱入塵煙》在當下的環境中，顯得格外不合時宜。

《隱入塵煙》的未來

7月上映至今，對於《隱入塵煙》的批評聲一直不斷。此時下架，可能是在重大會議前夕，去除任何可能引發不和諧事件的話題因子，為大會塑造良好的環境。在這個氛圍下，在這個時間點，《隱入塵煙》被全網下架也許已並不令人意外。

人們擔憂的是，當局對影視作品的創作限制正愈來愈多。中國文化和旅遊部星期一（26日）公開徵求意見，計劃配備內容審核人員，對網絡演出劇目的評論、彈幕等內容進行實時監控。文旅部還計劃對網絡演出劇目，採取延時直播方式播出，安排專人進行實時監管，發現內容問題第一時間阻斷並及時處置。

港媒上周引述消息人士報道，廣電總局可能將祭出「五不政策」，包括「軍旅劇不能拍愛情題材」、「藝人不允許用英文名」等。

不過，《隱入塵煙》此前上映兩個月，並且能夠在票房大獲捷報，也可見它所表現的主題與情懷，並未被當局完全否定或抹殺。大家只期待過了「大日子」後，它能夠重新回到中國觀眾的視線當中。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

