清明節｜人潮湧澳門渡長假迫爆入境大堂　逾2萬人經港珠澳橋過境

清明節及復活節假期展開，來往兩岸的人潮增加，不少港人趁假期前往澳門，人潮今日（5日）逼爆港珠澳大橋澳門入境大堂，口岸前往澳門市區的交通亦擠塞，逾2.1萬人經這口岸出境。

根據入境處出入境旅客流量統計數字，昨日（4日）共有約40.1萬人經不同管制站出境，單是機場佔5.1萬人出境，港珠澳大橋佔3.9萬人，港澳客輪碼頭佔1.1萬人。



港珠澳大橋出入境事務站香港抵澳門入境大堂繁忙。（澳門治安局警察實時資訊平台截圖）

今日是本港與內地及澳門通關後首個清明節。從澳門治安局警察實時資訊平台可見，港珠澳大橋出入境事務站香港抵澳門入境大堂繁忙，現場人如潮湧，大排長龍，鏡頭不見隊尾。由口岸前往澳門市區的道路水泄不通，東方明珠附近塞車嚴重。

有前往澳門旅遊的港人表示，花了約兩小時等候過關，亦有人指排隊人群以「漏斗狀」湧入過關通道，認為通道及協助過關的人手並不足夠。

至下午四時，大橋口岸的人流明顯減少，不見排隊情況。本身是澳門人、在港工作的葉小姐選擇在此時間往澳門探親，平常每周都會回澳三日，本來都不知道今早口岸岀現長長人龍，巧合這個時間來到就較少人。她指不擔心澳門當地人流太多，「人多對經濟嚟講係好事，當然人少啲會舒服啲，我相信唔係旅遊區就會少人啲。」

而蕭先生與太太就帶同兩名年幼子女到珠海遊玩3日。他們都指不知道今早口岸有人潮情況，不過巧合選擇在這時間岀境。蕭先生指，不選擇坐船到珠海，而選擇陸路途徑，因為5歲的兒子和1歲的女兒會「暈船浪」，他早已估計假期到處都多人，故不會到人多地方，以及擔心回程時口岸人多。

港珠澳大橋香港口岸中午時間曾豎立告示牌，提醒前往澳門旅客，因當時人流較多，預計輪候乘搭來往兩地的穿梭巴士，即金巴的時間達60分鐘以上。

由口岸前往澳門市區的道路水泄不通，東方明珠附近塞車嚴重。（讀者提供）

昨日40.1萬人出境 機場佔5.1萬

入境處出入境旅客流量統計數字顯示，昨日（5日）有約19.4萬經不同管制站入境香港；出境人數則有約40.1萬人，出境內地的人數仍佔多數，單是羅湖已佔9.6萬人，其次為落馬洲支線（褔田口岸），共佔7萬人，機場則有5.1萬人出境；港珠澳大橋佔3.9萬人，港澳客輪碼頭佔1.1萬人。