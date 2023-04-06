長洲錦江小學｜開小一欠一人　辦學團體：用最大努力支持繼續辦學

中華基督教會長洲堂錦江小學接獲教育局通知今年9月未獲准開辦小一，跌入殺校網，該校其實取錄了15人9月升讀小一，惟尚欠一人才免被殺校。錦江小學辦學團體中華基督教會長洲堂向家長、校友及所有關愛錦江小學的朋友發信，指作為長洲唯一的基督教辦學團體，定必堅守信念，用最大的努力及實際行動全力支持錦江小學繼續辦學，為島內兒童提供優教育。



中華基督教會長洲堂又指，錦江小學成立的專責小組正積極聯繫及諮詢不同持分者與專業人士意見，凝聚各方支援，研究具體方案，務求在新學年繼續開辦小一，並希望大家一起為錦江小學祈禱。



中華基督教會長洲堂以「謹守辦學理念，為島內兒童提供優質教育」為題發信，指錦江小學於3月31日接獲教育局通知，九月份暫時未獲接納開辦小一，而校方已成立專責小組，積極籌備具體及可行的計劃，並約見教育局商討開辦小一班的可行方案。

中華基督教會長洲堂又指作為長洲唯一的基督教辦學團體，定必堅守信念，用最大的努力及實際行動全力支持錦江小學繼續辦學，為島內兒童提供優教育。

專責小組正凝聚各方支援 務求在新學年繼續開辦小一

中華基督教會長洲堂又指，錦江小學成立的專責小組正積極聯繫及諮詢不同持分者與專業人士意見，凝聚各方支援，研究具體方案，務求在新學年繼續開辦小一，並希望大家一起為錦江小學祈禱。

信中又列出錦江小學由2021年起引入新課程，為學生提供度身訂造的教育，五大課程包括「戲劇教育」、「STEAM教學」、「正向教育」、「發展多元智能」及「DREAMSTARTER關心社會議題」。