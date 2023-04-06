殺校拆局｜長洲錦江小學收15學生仍面臨殺校　統一派位有隱藏機制

中華基督教會長洲堂錦江小學跌入殺校網。據最新資料，該校新學年小一班在自行派位及統一派位兩個階段，合共取錄15名學童，距開班最低要求尚欠一個，因而收到教育局通知「派零班」，該15名學童很大機會要讀另外兩校。為何收15個要面臨殺校，收到16個或以上就可「生存」？



有教育界人士指出，教育局每年會因應各校網準小一學生人數，擬定開班班數，當出現兩間學校都有一班不夠人數時，局方便會以受家長歡迎程度，去決定這兩批學生應集中在哪一間小學。錦江小學每級只有一班，相對校網內另兩間小學弱勢，在派位機制下，有關學生便只能被派往另一校，導致收到「派零班」，面臨殺校。



▼長洲堂錦江小學2022年9月開學禮▼



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要了解事件，先從小一派位機制開始。小一派位分兩階段：

．每年9月自行派位報名，家長可為翌年升小一的子女，報讀任何一間官立或津貼小學。官津小學按核准班數（不是開班數），撥出一半小一學額取錄，25人的「小班教學」每班撥13個位、30人的「大班教學」則撥出15個位。學校根據計分辦準取錄，毋須面試或考核報讀學生。

．在自行派位階段未獲取錄的學童，想讀官津小學，則需參加統一派位，家長一般在每年1月選校。除了甲部可報任何三間小學外（佔各校餘下學額一成），乙部只可報住所所屬校網的小學（佔各校餘下學額九成）。

統一派位同樣無任何考核，或按學童幼稚園成績派位，而是電腦依據派給每名學生的隨機編號，決定派位先後次序，因此被形容為「大抽獎」。系統由所有人的第一志願派起，若學童的隨機編號較後，輪到時第一志願學校已滿，便只可以等電腦啟動第二志願派位，如此類推。

錦江小學的問題就出自統一派位。

▼長洲堂錦江小學六級有約100名學生▼



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長洲校網近年每年只開5班小一

小一統一派位主旨是就近入學，教育局將全港分為36個校網，長洲及索罟群島列第97校網，其實全網只有三間小學。錦江小學、長洲聖心學校及國民學校的核准班數依次為1、2及3班，不過近些年三校每年共開5班小一，除了錦江開一班外，其他兩間都能收到超過40名學生而開到兩班。

教育局以受家長歡迎程度成派位關鍵

有熟悉派位機制的退休校長指出，教育局每年會因應各校網學生人數，計算出可開的班數。以97網為例，過往學生充足時，可以維持每年開5班，因此三校都可收夠學生；不過當人數只夠開4班，出現兩校都有一班未能收夠開班下限人數時，即現時標準最少16人，又會怎處理？

教育局會依據學校受家長歡迎程度，即家長選校時普遍放在第幾志願，去決定學生應集中派到哪一間。

錦江小學今年自行收生取錄13人，如立法會教育界議員朱國強昨日（5日）所指，該校兩輪收生共收到15人，即在統一派位獲派多2人。屬小型學校、每級只有一班的錦江小學相對另兩間「大校」蝕底，按「受歡迎程度」原則，錦江小學會被捨棄，所有15個學生被安排轉去另兩校。若錦江是開兩班的話，至多是損失一班，但因該校只開一班，便只落得「派零班」而跌入殺校網。

有前離島區校長表示，過往長洲的小一學生人數變化不大，足夠支持五班小一。不過全島原有兩間中學，惟佛教慧因法師紀念中學剛於2022年停辦，只餘長洲官立中學；而過往每年都有不少學生升中時升讀港島或九龍名校，既然遲早都要跨區升中，而整體升小一人數減少更易入心儀小學，刺激家長提早送子女到港九讀小學，造成今次殺校事件。

他指出，長洲的學校有其獨特性，而錦江小學並非不受家長歡迎；長洲聖心學校為天主教，而國民學校則無宗教背景，要基督教的錦江小學與他校合併較為困難。