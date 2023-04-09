九龍城重建｜市建局冀傳承潮泰地區特色　未來數月落實回遷細節

市區重建局之前提出九龍城重建計劃，市建局行政總監韋志成表示，會結合重建、樓宇復修、保育及活化的「融合策略」模式，推動該區更新工作。他續指，會盡最大努力凝聚地區共識，致力保存該區潮泰文化的特色及「小街小舖」的街道氛圍，並指絕大部分受訪商戶願意留在原區經營，當局會於未來數月落實回遷具體細節。



另外，停辦三年的「九龍城潑水節」今日（9日）復辦，韋志成表示，當局於今年初主動聯絡泰裔組織，多方面協力籌辦潑水節，稱有良好意願希望日後重塑地區特色，日後亦會繼續支持保存及承傳「龍城」區潮、泰具特色的節慶活動。



▼2022年5月27日 市建局公布啟動九龍城重建項目▼



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市建局去年在九龍城「龍城」區首次應用「融合策略」，結合重建、樓宇復修、保育及活化的模式，推動市區更新工作。韋志成於市建局網誌撰文指，在推動「龍城」區市區更新工作時，已在規劃項目階段，研究在重建後預留位置讓商戶回遷，繼續在原區經營。

他續指，已委聘顧問，分兩階段收集到訪該區的市民和在街市附近經營商戶的意見，大部份商戶均支持市建局的過渡期經營安排和永久回遷方案，認為可讓他們可以集中一處繼續經營，方便市民購買食材。商戶又表示，願意留在原區經營，有信心「龍城」區重建後，能夠保留和承傳「小街小舖」和「行街買餸」的特色。

▼2021年4月11日 九龍城潑水節連續兩年取消 泰裔市民載歌載舞照過節▼



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數月內落實商戶回遷方案

韋志成又指，市建局在「龍城」區推行「融合策略」是一項嶄新的嘗試，由於涉及的持份者眾，需要顧及的層面更為廣泛，團隊將盡最大努力凝聚地區共識，加強與各政府部門、業主、居民、地區組織和商舖經營者的協作，促成「龍城」區妥善而整全的規劃、提升地區的已建設環境，並致力保存潮泰文化的特色，以至「小街小舖」的街道氛圍，彰顯「龍城」區的獨特文化生活面貌。

他說，市建局於未來數月將整合顧問所收集到的意見，並落實商戶過渡期經營的安排和重建後回遷不同方案的具體細節。

▼2018年4月8日 香港潑水節▼



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協助舉辦潑水節

另外，他提及，因應居港泰裔人士每年都會在「龍城」區舉行潑水節慶祝泰國新年的傳統，市建局今年初主動聯絡「香港泰國地區聯盟」和多個地區團體，探討在「龍城」區復辦潑水節的可行性，協助泰裔組織聯絡九龍城民政事務處、康文署和警方等相關政府部門，並於各區重建和保育項目內的社區空間宣傳活動資訊。市建局又組成義工隊到場協助佈置場地、運送物資、協調人手，以至維持秩序等。