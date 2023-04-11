助理圖書館等地偷拍女童　最高記錄1日9拍　官斥極猖狂囚12.5月

患有自閉譜系障礙的工程助理，在北角精品店內偷拍7歲女童裙底，事後遭警方埋伏拘捕，並揭發他手機內有逾百小學生裙底影片及照片。工程助理早前認17罪，案件今（11日）在東區法院判刑，庭上透露被告曾留學英國，有碩士學歷兼8級鋼琴。暫委裁判官陳姵妏判刑時指被告有戀童癖，多次到小童被鼓勵前往的圖書館犯案，更曾一日內在兩間圖書館內偷拍9名女童，認為行為極其猖狂、令人恐慌，又指其父母對他用心栽培，他卻做出令人蒙羞的行為。被告自言被女童的純真所吸引，卻利用並踐踏她們的純真，不接納被告因心理問題及遭欺凌等求情理由，判他入獄11個月6星期。



被告劉哲希（29歲），被控2項作出有違公德的行為，及15項非法拍攝或觀察私密部位，指其於2020年8月1日、13日，偷拍2名不知名女童的裙底影片；另於2022年5月21日至9月16日間，分別在中央圖書館、秀茂坪圖書館、保安道圖書館、牛頭角圖書館、觀塘通明街「執笠倉」、北角英皇道「奇趣天地」及「執笠倉」等，非法拍攝X及32名不知名女童的私密部位。

被告劉哲希在東區法院承認17項偷拍相關罪名，判囚11月6周。(資料圖片)

被告行為猖狂難以自制

陳官判刑時指，被告所犯的罪行極其嚴重，於2020至2022年間至少拍攝了17名女童共2段影片及120張照片。被告有戀童癖，犯案對象為小學生，多次在有女童出入的公共圖書館、書店、文具店、玩具店犯案，足以證明被告有預謀拍攝。在案發其中一天，被告先後在兩間不同的圖書館偷拍共9名女童，行為極其猖狂，難以自制。

圖書館犯案令公眾恐慌

陳官續指，被告不止在公眾地方拍攝，更多次到家長及教師都鼓勵小童前往的圖書館犯案，行為令公眾恐慌。其中一名受害女童事後曾向母親透露後悔案發當日穿著了裙子，陳官斥被告自言被女童的純真、單純所吸引，但卻又利用、踐踏她們的純真、單純，對她們造成重大的心理陰影。

留學英國碩士程度兼鋼琴8級

另根據被告的背景報告及求情，他為家中獨子，在英國就讀大學及碩士課程，考獲8級鋼琴及日語能力最高級。辯方則指被告有心理問題，有強烈的自閉譜系障礙、不尋常的性傾向，過去有被欺凌的經歷，並被青春期前的女童的純真吸引，心理報告顯示被告的重犯風險屬中等偏高。

父母用心栽培被告卻做令人蒙羞的行為

陳官則認為被告的確需要接受治療，但在其面對的嚴重控罪下未構成減刑理由。陳官亦指，被告及其家人雖有可悲之處，家人對被告用心栽培，但他卻在父母臨近退休之年，做出如令人蒙羞的行為，令父母痛心。但陳官認為本案最大的求情理由是被告及早認罪，在考慮到被告的良好背景後，判其囚11個月6星期。

被告警誡下認有戀童癖

案情指，在2022年8月14日，被告在北角奇趣天地以手機拍攝女童X裙底。X聽到手機的快門聲後，即跑回向母親投訴及報警。警方隨即連日在上述地點埋伏，兩日後拘捕被告，並在其手機內，發現涉案120張照片及2段影片，涉及包括X等35名不知名女童。影片及照片的拍攝期間為2020年8月至2022年9月，地點包括多間政府公共圖書館、玩具店及文具店等，被告警誡下聲稱有戀童癖，又稱相信被他偷拍的對象均為小學生。

案件編號：ESCC1831/2022