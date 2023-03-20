圖書館等偷拍35女童裙底　工程助理被捕稱覺如釋重負　押後判

工程助理偷拍7歲女童裙底時被女童發現，警方之後埋伏在店並把他拘捕，發現其手機內有逾百小學生裙底影片及照片，工程師即稱有戀童癖，並曾在港九多間公立圖書館及玩具店等地方犯案，他今(20日)在東區法院認罪，求情稱他有碩士學歷，患有自閉症，兒時曾受欺凌，未懂與同齡異性溝通，發展出對未發育女童的扭曲情感，他知早晚會被捕，現在反覺如釋重負，並會積極尋求治療。裁判官把案押後至4月11日判刑，以候被告的心理報告，被告期間須還柙。



被告劉哲希(29歲)，承認2項作出有違公德罪，及15項非法拍攝或觀察私密部位罪，指他於2020年8月1日及13日，在香港作出有違公德行為，即偷拍2名不知名女童的裙底片；劉另承認於2022年5月21日至9月16日期間，分別在中央圖書館、秀茂坪圖書館、保安道圖書館、牛頭角圖書館、觀塘通明街「執笠倉」、北角英皇道「奇趣天地」及「執笠倉」等，非法拍攝女童X及32名不知名女童的私密部位。

被告劉哲希認在東區法院認罪。（資料圖片）

女童X站在玩具貨架時被偷拍

案情指，在2022年8月14日，7歲女童X與母親在北角奇趣天地時，身穿半截裙的X獨自站在玩具貨架前，被告在她右邊蹲下，並以手機拍攝X裙底，X聽到手機的快門聲，意識被告在拍攝，即跑回母親身旁投訴及稱後悔穿了半截裙。

手機內有120張照片及2段影片

警方接報後，和連日在上述地點埋伏，兩日後拘捕被告，並在其手機內，發現涉案120張照片及2段影片，涉及包括X等35名不知名女童。影片及照片的拍攝期間為2020年8月至2022年9月，地點包括多間政府公共圖書館、玩具店及文具店等，被告警誡下聲稱有戀童癖，又認相信被他偷拍的對象均為小學生。

童年受欺凌缺乏與他人溝通能力

辯方求情指，被告有碩士學歷，他自知終有一天會被捕，現在反而如釋重負，並積極求醫。律師引述其精神科醫生報告指，被告患有自閉症障礙，童年遇上被欺凌的經歷，缺乏與他人溝通的能力，未能與跟同齡女性建立密切關係，反而對還未踏入青春期女性的純真，產生扭曲性的喜愛。

案件編號：ESCC 1831/2022