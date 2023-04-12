躍動港島南｜香港仔避風塘擴建　團體憂深灣一帶噪音交通問題加劇

​港府在《2020年施政報告》公布「躍動港島南」計劃進度緩慢，香港南區青年聯席今（12日）更表示擔心「躍動港島南」中香港仔避風塘擴建工程，將為區內帶來交通擠塞、噪音及污染等問題，例如擴建範圍主要為深灣一帶，工程連同船隻的噪音將進一步加劇影響鄰近居民，促請當局與各持份者保持定期溝通。



憂鴨脷洲路面狹窄 工程車帶來交通擠塞

新民黨青年委員會副主席黃雨程表示，根據「躍動港島南」計劃，當局計劃在深水灣和大樹灣興建碼頭，惟香港仔避風塘一帶部份為單一行車線，加上鴨脷洲海傍道和深灣道路面較狹窄，大型工程車輛經過兩條道路時，或帶來交通擠塞。

同時擴建工程主要位於深灣一帶，他擔心將為鄰近住宅造成噪音問題，例如雅濤閣、南濤閣、深灣9號、利東邨、漁安苑、深灣軒、南灣Larcotto等，加上船隻噪音問題一直困擾當地居民，估計擴建後更多船隻出入會更為嚴重，促請當局正視問題。

4月12日，香港南區青年聯席舉行記者會反映關注區內多個問題。（聯席提供）

促擴建後的30個大型船隻泊位公平分配

青年新思路副主席甄智健表示，現時南避風塘一帶缺乏公眾碼頭、廁所、巴士站等公共設施，建議當局於應考慮加建配套設施。他又指，南避風塘將提供額外約30個大型船隻泊位，惟大部份泊位為深灣遊艇會擁有，剩下的私人泊位較散亂，呼籲當局公平、公開、公正分配，並關注避風塘能否滿足日後船隻的增長。

南青鋒副主席張展聰表示，工程帶來的污染問題仍是未知之數，而擴建工程衍生的交通問題、社區矛盾、經濟影響，亦須及早謀劃對策，建議當局設立機制，與各持份者保持定期溝通，包括漁民、街渡、遊艇會、海洋公園、太白海鮮舫、居民等，匯報及交流工程進度，平衡各方利益，以減低不滿。