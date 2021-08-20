躍動港島南｜發展藍圖出爐未定海鮮舫去向　區議員促優先規劃交通

政府去年於《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，有意將南區發展為集旅遊、歷史、文化及生活於一身的新地標，重點項目包括制訂海洋公園重生方案、活化珍寶海鮮舫。當局近日首發布「概念總綱計劃1.0」，提出進一步的框架細節，包括擬選址鴨脷洲北部增建登岸設施，以配合香港仔避風塘擴建，亦打算將黃竹坑遊樂場、運動場等用地，重新整合作「一地多用」，不過活化海鮮舫則未見下文。

區議員梁進關注區內交通超負荷困局，期望當局優先解決相關配套及規劃水上交通發展，否則將步「起動九龍東」後塵，他又促請盡快落實海鮮舫活化用途，「再拖落去只係不停燒錢」；前區議員黃銳熺則盼當局可廣納社區及民意發展，及公布更多擬議詳情或文件以供討論。



發展局早前成立躍動港島南辦事處，日前上載的概念總綱計劃1.0，披露計劃初步構想。(發展局網頁截圖)

發展局早前成立躍動港島南辦事處，負責跟進及統籌有關項目。根據日前上載的概念總綱計劃1.0披露，「躍動港島南」計劃將循《施政報告》羅列的八大重點發展，部分範疇概念曝光。交通方面，當局擬加強黃竹坑商貿區連繫，亦會研究於部分時段於鴨脷洲北部設行人專用區及加設地區性道路等，另會委托顧問展開研究，探索改善區內行人環境及行車交通限制的短期建議。

地區活力方面，發展局有意擴建香港仔避風塘，初步鎖定於鴨脷洲北部增加登岸設施，亦會優化兩岸海濱，另會探討活化南朗山道熟食市場及毗鄰公共休憩用地。當局亦有意活化黃竹坑商貿區工廈，為各新興行業及藝術文化界提供更多營運空間；另會探討重建或整合區內政府、機構或社區用地，以推動「一地多用」，包括黃竹坑的現有遊樂場、運動場等。

至於「躍動港島南」的「重中之重」，即海洋公園及周邊未來發展策略，總綱計劃未見提出新猷或披露更多細節，僅重申早前已公布的三大構思，包括善用海洋公園於教育及保育的雙優勢，提供多元化的娛樂、消閒及旅遊體驗；活化珍寶海鮮舫，成為歷史文化和旅遊景點；並以海洋公園為核心，開拓海上旅遊新路線。翻查資料顯示，政府曾表示將推動海洋公園和非政府機構合作，以非牟利方式令海鮮舫在香港仔避風塘重生。不過，據報海洋公園資源緊絀，需優先處理「重生方案」及籌備水上樂園開業，保育海鮮舫遂暫時擱置，重啓無期。

海鮮舫自1976年落成後便成為本港的特色旅遊景點，去年《施政報告》將其納入「躍動港島南」的八大重點之一。（資料圖片）

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海灣區議員梁進認為，當局需優先處理區內交通超逾負荷問題。他形容，交通問題向是南區「短處」，海洋公園以東、深水灣一帶經常交通擠塞，制定發展方案前應先妥善理順交通規劃，否則將會重蹈覆轍，如同「起動九龍東」後令區內交通惡化。他又提到，現時雖有南港島線東段「幫到少少」，惟制定時尚無「躍動港島南」方案，亦未有「明日大嶼」，另南港島線西段則尚未通車，「配套方面一定要下苦功，亦都可以考慮如何以水上交通疏導，南區以水為主，呢個都可以成為賣點。」



至於珍寶舫未來去向，他則認為港府將其定位時，連帶與海洋公園共同捆綁發展，當局未見具體想法，他認為需盡快落實其活化用途，因其維修保養費高昂，「其實唔拖得，如果就咁擺喺度，都只係不停燒錢。」

一直關注議題的前南區區議員黃銳熺則表示，南區是否具旅遊發展潛力實值得商榷，惟區內交通及社區設施不足的固有問題，則是居民的關注點所在，他指，區內交通已超負荷，南港島線（東段）會如何順應發展、以及赤柱等有否發展水上交通的潛力，仍有待明朗化，「希望之後可以再多啲著墨。」

他續說，今次的總綱計劃有接納區議會建議，包括活化涌尾明渠及擴建避風塘的具體細節，他估計當局擬將活化明渠及優化避風塘海濱連成一體，改善該帶景觀。他另關注「一地多用」的具體選址，黃銳熺提到，目前的總綱計劃僅述及黃竹坑一帶，但香港仔亦有不少閒置的學校用地，有待發展，促請當局納入長遠考慮。

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區議員：官員從善如流

赤柱及石澳選區議員彭卓棋則指，歡迎今次的總綱計劃詳情，並樂見當局接納區議會建議，認為躍動港島南官員從善如流。他又認為，目前尚在初步階段，加上海洋公園將有新發展方向，相信整個計劃具體細節仍可斟酌，他亦會積極反映社區意見。

至於活化珍寶舫未來去向，雖然目前受制於財務考慮，啓動無期，但他期望當局可釋出時間表，予公眾有更清晰概念。黃銳熺期望當局交代更清晰的發展細節，另涵蓋更多公眾參與，「要睇吓佢哋點樣落區，唔希望到時(總綱計劃2.0)原來只係部門之間匿埋辦公室自己傾出嚟。」