房協75周年　20條屋邨改造回收物　Chocolate Rain將車軚變身花盆

房屋協會將於未來20年興建4.5萬個單位，創有史以來新高。房協在周一（17日）的75年周年紀念祝酒會前夕，與6個本地藝術家合作，在轄下20條出租屋邨，與居民合力將環保回收舊物升級再造，成為公共藝術裝置。房協主席陳家樂上周四（13日）亦到大坑勵德邨，參與Chocolate Rain創辦人麥雅端教導居民將廢棄車軚改造成花盆的活動。



+ 6

麥雅端上周四在勵德邨外，與居民一起玩即興藝術（art jamming），為廢棄車軚塗上顏色、畫上新的圖案，將之變成新的花盆，成為新的公共藝術裝置。麥雅端稱，將廢棄物品變身做花盆，有承載到持續成長（growing）的感覺，而勵德邨的活動空間較大，故可以用到大車軚做「大變身」的主角。

她又提到，參與今次活動的街坊除了小孩外，亦包括長者，年紀最大達90多歲，參與的長者稱，「因為年輕嘅時候冇機會讀書，更加冇機會畫畫，所以去到呢個年紀，竟然有得畫畫嘅時候，將佢嘅創意爆發出嚟。」她又指，今次活動讓長者能一償所願，「有好多老友記好有心機」，最終畫到樂而忘返，夠鐘仍不肯放低筆。

Chocolate Rain創辦人麥雅瑞教導居民將廢棄車軚改造成花盆。（廖雁雄攝）

她續指，今次活動涉及20條屋邨，每條邨都要用不同方法改造回收物，在挑選回收物亦「諗爆頭」，勵德邨的花園較大，有較大的空間擺放街坊的製成品，故選擇體積較大的車軚作為回收再造的物品，最令她深刻的是北角健康邨，將廢棄的漂白水樽變身為花盆。

「屋邨視覺藝術計劃」是慶祝房協踏入75周年的活動之一，房協邀請了6位本地藝術家，包括方潤梅、何紫君、麥雅端、冼美玉、譚詩慧及黃慶雄，為轄下20個出租屋邨及多個辦事處，特別設計不同的視覺藝術裝置，藝術品將會在屋邨展示一年，隨後藝術家便會把狀況良好的作品，轉送及學校或非牟利團體展示，部份裝置內的鋼材和木板亦會分類回收。

房協在今年踏入75周年，除了會在轄下20條屋邨進行「屋邨視覺藝術計劃」外，亦會在周一（17日）舉行國際研討會，以跨代共融、創造宜居社區及永續環境為主題，晚上再有慶祝酒會，慶祝周年慶典。