房協紅磡長者安居樂項目命名「豐頤居」　涉312伙設智能緊急支援

香港房屋協會位於紅磡利工街的第三個「長者安居樂」住屋計劃項目，於今日（12日）舉行落成典禮，項目正式命名為「豐頤居」。豐頤居提供312個單位，超過一半為一房單位，其餘屬開放式，當中不少針對長者安全家居設計，包括無火煮食、洗手間鋪設防滑地磚、智能樂齡緊急支援系統等。



豐頤居設有312個單位，超過一半即168個為一房單位 ，其餘144個屬開放式，當中採用多項長者友善及安全設計，例如無火煮食、低門檻及高低位雙防盜眼、洗手間鋪設防滑地磚及扶手、智能樂齡緊急支援系統、主題顏色樓層以方便長者辨認，以及每戶獨立消防火警燈等。

預計今年3月開放示範單位

豐頤居與首兩個「長者安居樂」項目同樣設有護理安老院舍和復康服務，為住戶提供一站式服務。屋苑亦設有康樂設施，包括戶外花園休憩區、閱讀室及健身室，讓住戶享有豐盛頤年。

房協預計今年3月開放豐頤居的示範單位予公眾參觀，「長者安居樂」住屋計劃採用單一輪候冊編配安排，適用於已經落成的豐頤居、彩頤居和樂頤居，以及日後該住屋計劃興建的所有項目，方便申請人不用重覆遞交申請。

房協主席陳家樂表示，總結首兩個試驗項目的設計及營運經驗，豐頤居注入了更多嶄新的長者友善設計元素，並配合樂齡科技的應用，提升長者住戶的生活質素，進一步推動居家安老。