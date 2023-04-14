播錯國歌｜港府上年度向體育總會撥款5.4億　冰協獲669萬佔1.23%

早前在波斯尼亞舉行的冰球賽事，大會賽後「播錯國歌」，事件發酵逾一個月仍餘波未了，港協暨奧委會一旦暫停冰協會員資格，政府或將在不影響運動員前提下，考慮削減冰協撥款資助。立法會特別委會文件顯示，政府2022至23年度向62個體育總會，共撥款5.43億元，2023-24年度提供予各體育總會的資助金額尚待確定。。當中冰協以669萬元，在眾總會中排在第33位，佔總資助額的1.23%。



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按四個原則釐定資助金額包括是否有效管理活動和資助金

文化體育及旅遊局轄下的康文署，每年透過「體育資助計劃」，為各體育總會提供資助，以協助推廣和發展體育運動。根據立法會文件指，該筆資助金額可用作支付職員、辦事處及活動的開支。

當中包括培訓香港代表隊、青少年代表隊、地區代表隊；推行社區培訓計劃；舉辦本地賽事；推行學校體育推廣計劃和社區體育會計劃；參與國際賽事；培訓工作人員；以及出席海外會議。

康文署每年就體育總會提交的全年計劃，按4個原則考慮及釐定來年的資助金額，包括：有關體育項目的發展潛力；人手及過往開支模式；提交的全年計劃及中期發展計劃的可行性及效益；以及表現是否達到在上個財政年度定下的目標，例如是否有效管理活動和資助金。

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上年度向62個體育總會撥款 足總最多有2387萬元

目前2022至23年度的資助金額已公布，2023至24年度尚待確定。資料顯示，2022至23年度當局向62個體育總會，合共發放5.43億元。當中以足總的資助金額最高，達2,387萬元，其次為羽毛球及乒乓總會，分別超過2,000萬元；最低則為潛水總會，僅得232.5萬元。

至於冰協方面則以669萬元，在眾多體育總會排在中游的第33位，僅佔總資助額的1.23%，相比排名最高的足總少約1,718萬元，相差近3.6倍。不過相比排名最低潛水總會仍高出436.5萬元，相差近2.9倍。

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