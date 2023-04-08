冰協風波｜港協楊祖賜臨時缺席體育節開幕禮　王敏超：不再作補充

香港冰球隊二月波斯尼亞出戰世界冰球錦標賽，大會播錯國歌引發的風波未平。今日（8日）在九龍公園舉行的第66屆體育節開幕典禮暨嘉年華，上月底有份與冰協會面的港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜，原定出席儀式，但職員現場稱因楊今日另有行程安排，臨時未能出席活動，而出席儀式的港協暨奧委會副會長王敏超則指港協早前已發出聲明，他不想再作補充，又指剛從內地回港所以不了解具體情況。



▼2月28日 世界冰球錦標賽播錯香港所屬的中國國歌▼



冰協周四（6日）發表聲明指與港協在3月23日的會議期間，港協質疑冰球項目每次比賽只得4至6隊，得到亞軍及季軍的成績並不突出，而港協其後回應稱與冰協會面中並無上述言論。

當日有份代表港協暨奧委會與冰協開會的義務秘書長楊祖賜，原定今午出席第66屆體育節開幕典禮，但開幕典禮開始前，現場港協職員引述指楊今日另有行程安排，臨時未能出席活動。

至於到場的港協暨奧委會副會長王敏超在典禮後會見傳媒，被多次追問冰協事件，包括是否有港協與會人士有輕視運動員言論、港協後續檢討等，均稱港協周五（7日）已發聲明交代，他不想多講：「我啱啱係國內返嚟，具體細節不清楚。」

至於一旦冰協被暫停會籍，政府或削減向冰協資助，王敏超指政府已慷慨增加資助，他樂觀認為今次亞運參加運動員會較以前多，成績也會比以往好。

另外，今日開幕的第66屆體育節，大會將舉行多項活動推廣體育運動，包括5月的香港疊球嘉年華、6月的香港賽車運動節等。