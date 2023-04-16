政府已為20萬棵樹木安裝二維條碼標籤　試行聲納裝置偵測樹木生長

發展局年初向立法會提交文件，建議對路旁樹木的種植和護養工作提出了10項優化措施。發展局局長甯漢豪今日（16日）網誌進一步解釋相關措施，提及政府會試行利用聲納裝置來偵測一些樹木根部生長的範圍，以作樹木風險評估的參考。



另外，她提及政府於過去10年間，已種植約500萬棵樹及超過6200萬棵灌木和其他植物，發展局已為20萬棵行人路旁樹木安裝了二維條碼樹木標籤，以提供樹木基本資料及方便市民報告問題樹木。



+ 3

甯漢豪網誌撰文，提及路旁種植的樹木不僅美化街道、為行人遮蔭，亦可作為行車路和行人路之間的緩衝區，過濾車輛的廢氣，許多國際城市的林蔭大道都採用了這種安排。

綠化、園境及樹木管理組的園境師施奕藍表示，足夠的空間能讓樹木根部健康生長，並有助增強它們的抗風能力，發展局早於2012年公布新標準，規定新道路工程項目必須預留最少約2米闊、無地下管道的空間作為綠化帶。發展局會在今年制定指引，就新種植樹木的土壤體積和深度訂立要求。

就護養樹木進行風險評估

發展局建議的措施之一，亦包括如何護養樹木，以及有系統地進行風險評估，以減低樹木倒塌風險，有助保障公眾安全。綠化、園境及樹木管理組的樹木管理主任梁芷茵表示，香港在早期植林時，為了防止水土流失，引入了一些外來樹木物種，例如台灣相思。網誌提及，儘管台灣相思有助提高山坡的穩定性，但隨著這些樹木開始老化，其安全隱患亦相應上升。樹木管理部門適時推行優化措施，以合適原生植物替代，既能保障公眾安全，也能增加生物多樣性。

樹木管理部門會於日常的樹木檢查中，亦會使用深入檢查的儀器，例如微鑽探和聲波斷層掃描儀等，以協助檢查樹木內部情況。當局會試行利用聲納裝置來偵測一些樹木根部生長的範圍，以作樹木風險評估的參考。

發展局綠化、園境及樹木管理組農林督察（樹木管理）羅寶正示範使用輔助工具（如膠槌）敲擊樹幹來評估其結構狀況。（發展局）

二維條碼樹木標籤提供樹木基本資料及方便市民報告問題樹木。（發展局）

過去十年種植6700萬棵樹或植物

甯漢豪指，政府一直致力於推動綠化工作。過去10年間，已種植約500萬棵樹及超過6200萬棵灌木和其他植物。此外，20萬棵行人路旁樹木已安裝了二維條碼樹木標籤，以提供樹木基本資料及方便市民報告問題樹木。樹木管理辦事處最近在網頁增加新的資訊，以動畫方式生動地向大眾講解樹木護理等知識。

甯漢豪又提及，發展局正安排顧問進行研究，參考海外經驗，以釐定路旁樹木合適性及可持續性的準則，那些路旁大樹未有迫切風險，但長遠而言，城市持續發展，就樹木是否有足夠空間生長，當局希望就不同情況制訂合適的改善措施和跟進方案。