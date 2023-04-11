去年錄20宗涉人命傷亡樹木意外按年增54%　建築署一人管2.8萬棵樹

本港時有發生樹木倒塌導致人命傷亡事件，發展局今年初公布，推出一系列樹木管理的改善措施。發展局回覆立法會特別財委會議員質詢時，披露去年錄得20宗涉及傷亡的樹木意外，按年急逾一半，是近3年來最多，涉及車輛、建築物等損毀個案亦增加約6.3%。另外，當局的數據亦披露，平均每名管理樹木的政府人員要打理3,084棵樹，建築署的比例最失衡，每人要管理的樹木逾2.8萬棵，惟外判合約，不論是數目和金額均是相對較少。



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發展會答覆立法會議員質詢時，交代過去3年有9個主要樹木管理部門，包括漁農自然護理署、建築署、土木工程拓展署等。截止去年底，路政署管理的樹木最多，達591,200棵；而聘用的樹木管理人員方面，則以康樂及文化事務署稱冠，共有263人。在人手比例方面，9個部門合計，平均每名樹木管理人員要打理3,084棵樹，當中以建築署比例最嚴重，平均每人管理約28,740棵樹，而當中只有4人具備樹藝專業資格。

截至2022年底，9個樹木管理部門的樹木及人員數字。（文件截圖）

值得注意的是，文件提到，地政總署管轄未撥用和未批租政府土地，並負責就這些政府土地而無指定政府部門負責管理的樹木，是「非經常性維護工作」，形容該署管理的「樹木數量眾多」，無法點算，人員會在收到轉介和投訴個案時，處理有關樹木。

文件提到，列表涵蓋的樹木管理人員，只包括日常參與樹木管理工作的政府人員，並不包括暫時調配的人手，以及部門內參與樹木管理工作的高層人員。

另外，截至去年底，各樹木管理部門的合約承辦商人員，合共有800人，合共涉款3.77億元，當中以康文署外判的合約最多，合約數目達91份，合約總額為1.76億元。

9個主要樹木管理部門的外判合約數目及其開支總額。（文件截圖）

另外，雖然去年發生多宗涉及人命傷亡的塌樹意外，惟據當局的數據，政府去年接獲的投訴和查詢為16,820宗，按年大減26.3%，除了土木工程拓展署和渠務署的個案數字微升外，其餘7個部門接獲的個案均有下跌，當中下跌最多的為路政署，按年大跌約39%。

值得注意是，政府去年共錄得20宗因樹木事故造成傷亡的個案，按年大增54%，涉及車輛、建築物等損毀個案的數目，亦由前一年的127宗增至135宗，按年增加約6.3%。