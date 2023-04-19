東區醫院女病人倒斃急症室殘廁　盧寵茂稱感遺憾　會檢視改善方法

撰文：陳淑霞
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東區醫院一名58歲的女病人於急症室通宵等待求診，失聯後四小時被發現於等候區無障礙廁所失去知覺，最終不治。醫務衞生局局長盧寵茂今（18日）出席立法會衛生事務委員會後表示，對事件感遺憾，盼對家屬致以慰問。他提到，事件已轉交死因裁判庭跟進，將據調查結果檢視改善方法。
港澳辦主任夏寶龍昨結束六天訪港考察之旅，被問到是否因確診而未有會面，他回應稱「確實有少少唔舒服」，並指現時已康復。

醫務衞生局局長盧寵茂（資料圖片/ 余俊亮攝）
東區醫院一名58歲的女病人於急症室通宵等待求診，失聯後四小時被發現於等候區無障礙廁所失去知覺，最終不治。（資料圖片/鄧康翹攝）

盧寵茂承認，急症室輪候時間長並不理想，又提到目前正值呼吸道流感高峰期，公營系統特別是急症室面對較大壓力，呼籲非緊急病人盡量利用其他醫療資源，「唔好擠到急症室」，呼吸道感染病人則可優先考慮前往普通科門診或私營門診求醫。他又提到，港府已多管齊下處理醫療人手問題，例如大灣區醫療人才交流計劃獲正面反應，相信助紓緩醫療系統。

被問到新冠病毒活躍度升，他指，據污水檢測量數據及門診求醫情況而看，新冠確診比率的確有上升，他形容是春夏之間的小波幅，相信港府有能力應付，加上市民的免疫屏障已提升，醫療系統及社會應對能力亦已強化，有信心可應對新一波疫情。他強調，經歷新冠疫情三年，已取消所有社交距措施及對外防疫措施，但不代表港府不重視疫情狀況，會密切監視走勢。

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