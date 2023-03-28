國家衛健委訪黃大仙地區康健中心　盧寵茂：見證港府基層醫療決心

國家健康委員會副主任雷海潮率領代表團到訪黃大仙地區康健中心，了解香港在基層醫療方面的發展，醫務衞生局局長盧寵茂、基層醫療健康專員彭飛在場陪同及講解。



盧寵茂表示，香港人口老化，慢性疾病日益普遍，政府去年公布《基層醫療健康藍圖》，制定一系列強化香港基層醫療健康系統的發展方向及策略，以扭轉現時以治療為主、以醫院為中心的格局，轉向至以預防為重、以社區為中心，在全港18區設立地區康健中心。他說，代表團到訪黃大仙地區康健中心，見證特區政府發展基層醫療的決心和承擔。

將推出「慢性疾病共同治理先導計劃」

彭飛舟講述了《基層醫療健康藍圖》的具體策略及改革方向，指港府將逐步加強地區康健中心作為地區資源樞紐的角色，包括協調區內不同醫療專業和基層醫療服務，以及與私營醫療界別共同推廣「一人一家庭醫生」理念。另外，今年稍後會推出為期三年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，經地區康健中心識別患有糖尿病及高血壓的高風險人士，讓他們在社區層面接受政府資助的治療及跨專業指導，更好管控自己的病情，預防併發症。

醫務衞生局副局長李夏茵、場地營運機構香港聖公會福利協會的董事會及執行委員會主席管浩鳴、顧問李國棟及香港聖公會福利協會總幹事劉冼靜儀，亦有參與代表團參觀活動。