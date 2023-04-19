馬鞍山李寶椿聯合世界書院爆上呼吸道感染　26名學生中招無人送院

衞生防護中心今日（19日）公布，馬鞍山李寶椿聯合世界書院爆發上呼吸道感染個案，涉及26名學生，介乎16至19歲，全部學生均毋須入院，情況穩定。現時該校正接受醫學監察。中心並呼籲市民及院舍員工，應提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。



馬鞍山李寶椿聯合世界書院。（資料圖片）

衞生防護中心公布，馬鞍山李寶椿聯合世界書院爆發上呼吸道感染，涉及26名學生，包括13男13女，年齡介乎16至19歲。患者由4月17日起，先後出現病徵，當中7人已經求醫，均毋須入院，全部情況穩定。

患者由本月17日起出現病徵

衞生防護中心表示，已向該校提供預防上呼吸道感染的相關建議，包括進行清潔消毒、適當開啟窗戶，以保持良好通風，以及將染病學生適當分隔等。現時該校正接受醫學監察。

衞生防護中心亦指，市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。中心又呼籲市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病，包括：

．接種季節性流感疫苗，保障個人健康；



． 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；



．高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；



．避免觸摸眼睛、口和鼻；



．雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；



．當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；



．打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；



．保持室內空氣流通；



．當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；



．保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

