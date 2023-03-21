女青年會隆亨幼兒學校爆上呼吸道感染　20學童中招　校園已消毒

位於沙田的香港基督教女青年會隆亨幼兒學校爆發上呼吸道感染個案，涉及20名學童，包括10男10女，年齡介乎二至六歲。全部病人已經求醫，均毋須入院，情況穩定。衞生署衞生防護中心正進行調查，並已建議校方進行清潔消毒，該校正接受醫學監察。



香港基督教女青年會隆亨幼兒學校爆發上呼吸道感染，涉及20名學童，包括10男10女，年齡介乎二至六歲。（香港基督教女青年會隆亨幼兒學校官網截圖

衞生署衞生防護中心今指正調查香港基督教女青年會隆亨幼兒學校爆發的上呼吸道感染個案，並呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

個案涉及20名學童，包括10男10女，年齡介乎二至六歲。他們自三月十八日起先後出現病徵。全部病人已經求醫，均無須入院，情況穩定。

衞生防護中心已向該幼稚園暨幼兒中心提供有關預防上呼吸道感染的建議，包括建議該校進行清潔消毒、適當開啓窗戶以保持良好通風和將染病學童與其他學童適當分隔等。該校正接受醫學監察。

市民應注意良好個人和環境衞生，以防感染流感及其他呼吸道疾病：

• 接種季節性流感疫苗，保障個人健康；

• 病人佩戴外科口罩可以預防傳播呼吸道病毒，因此出現病徵（即使症狀輕微）的人士佩戴外科口罩十分重要；

• 高危人士（如本身有健康問題或免疫力低的人士）在乘搭交通工具或在人多擠迫的地方逗留時應佩戴外科口罩。正確佩戴口罩十分重要，包括在佩戴口罩前及脫下口罩後保持手部衞生；

• 避免觸摸眼睛、口和鼻；

• 雙手一旦染污，應使用梘液和清水以正確方法洗手；

• 當雙手沒有明顯污垢時，用含70%至80%的酒精搓手液潔淨雙手；

• 打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩着口鼻，把用過的紙巾棄置於有蓋垃圾箱內，其後應徹底洗手；

• 保持室內空氣流通；

• 當出現呼吸道感染病徵，應戴上外科口罩，不應上班或上學，避免前往人多擠逼的地方，及盡早向醫生求診；及

• 保持均衡飲食、恆常運動及充足休息，不要吸煙和避免過大的生活壓力。

市民尤其是小童、長者及長期病患者，若發現有呼吸道感染病徵，應盡早求醫。