內地女生墮電騙　被要求視訊全祼看特徵　涉案無業女否認控罪受審

22歲無業女子涉嫌與他人合謀，假扮中國公安女特工指一名內地女學生疑違法，並致電女生父母索取2000萬元贖金。被告否認串謀欺詐罪，案件今（19日）於在區域法院開審。控方案情指，事主在收到指其涉及洗黑錢案件的電話後，被要求在視訊中全裸以查看其有否嫌疑犯的特徵。其後，事主又跟隨女被告到大嶼山，對方在途中自稱中國公安女特工，又出示國際刑警的證件。在女被告指示下，事主入住愉景灣酒店，期間有人向事主父母發送其裸照並勒索贖金。



被告胡詠心（22歲），被控於2021年9月18日與2021年9月21日在香港與名為「劉健」的人士及其他不知名人士，一同串謀詐騙劉父，即虛假地表示劉父的女兒正被他們禁錮，及劉父須支付港幣或人民幣2000萬元贖金。

被告胡詠心否認串謀欺詐罪，案件今在區域法院開審。

事主被指涉及一宗洗黑錢 被要求在視訊時脫去衣服 查看有否嫌疑犯特徵

控方案情指，劉姓女事主於2021年8月由內地來港求學。同年9月收到不知名來電，一把電腦女聲指事主的電話卡涉嫌違規，其後獲轉駁至一名自稱公安的男子，對方指事主涉及一宗洗黑錢須配合調查。同日稍後時間，另一名自稱中國公安的劉建科長致電事主，以協助調查為由要求事主與其保持聯繫，且不讓她和外界聯絡。

兩日後，劉要求事主提供銀行戶口號碼及密碼，並把一名自稱為中國公安調查員的女子加人了 Whatsapp群組。該女子和事主進行視訊，又要求事主脫去衣服以查看其有否嫌疑犯的特徵。一日後，劉要求事主交出58萬港元，以證明她不是疑犯，但事主沒有照做。

事主之後於9月20日應劉要求到香港站，並跟隨被告到愉景灣碼頭前往大嶼山。期間，被告向事主自稱為中國公安女特工，並出示一張國際刑警的證件。被告其後收起事主的兩部手機及一部電腦，將另一部手機及藍牙耳機給她以供聯絡之用，並指示其獨自乘坐巴士往愉景灣酒店。到達酒店後，事主用被告給她的房卡入住房間，期間劉一直與她保持通話，被告則不讓她跟外界聯絡或亂走

被告被捕後稱 自已亦遭威脅被捉到北京受審 才根隨指示行事

同日稍後時間，身處內地的事主母親收到来自香港的電話號碼及一個微信聯繫，自言綁架了事主並勒索要錢，並以微信把事主的裸照發送到其母親的手機。事主父親後來亦收到涉案裸照，對方向其要求港幣或人民幣2千萬元贖金。及至翌日接近凌晨3時，警方於愉景灣酒店以串謀詐騙罪拘捕被告，並在另一房間内找到事主。

被告被捕後錄影會面中稱，案發時她依劉指示到碼頭接事主到酒店，其他事並不清楚。被告又自言於2021年4月收到自稱中國移動人員的電話，指其身分被盜用申請內地手機號碼作違法用途，後有自稱深圳市公安局的人，邀請她協助被盜用身份的港人；被告另指，涉案國際刑警證件由鄭檢察官發送予給她，被告自行列印使用。被告自言知道國際刑警須經過訓練，故對證件的真偽有懷疑，但因對方威脅被告，指如果她向他人透露其涉案或不協助，便會立即捉她到北京受審，所以才會根隨他們指示行事。

女事主今出庭作供，被問及為何如此聽從在電話中自稱中國公安的男子之指示，她稱因想澄清自己與該洗黑錢案無關，加上對方指若不配合會帶她返內地拘留。

案件編號：DCCC 194/ 2022