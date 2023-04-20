公廁內非禮兩男童　事主內褲留下口水漬　前港鐵車長認罪候判

前港鐵車長涉嫌約半年內，先後在荃灣非禮兩名男童。他先於在公園的男廁內，突脫去一名15歲男童的褲子，然後舔對方的陽具。其後，車長再趁另一名14歲男童在公廁小便期間，用手捏其陽具數下，逃走時被制服，事件報警。而15歲男童的母親得知兒子遭侵犯後，保留他案發時身穿的內褲，未有清洗，經DNA檢驗後確認內褲的口水漬源自前車長。前車長今（20日）荃灣法院(暫代區域法院)承認兩項非禮罪，法官先替前車長索取精神和心理報告，把判刑押至5月17日，期間被告還柙看管。



被告梅浩霖，26歲。控方庭上透露，被告於2019年3月加入港鐵任職車長。辯方則指，被告於就讀中四時確診患有亞氏保加症，又透露他現時於私人顧問公司工作，就鐵路交通提供意見，現時僱主表示願意讓被告停薪留職，若被告判處不長的監禁刑期，可讓他服刑後返回工作崗位。

被告梅浩霖今在荃灣法院承認兩項非禮罪，收柙候判。

法官坦言將會判囚 取消被告保釋

法官替被告索取精神和心理報告，並指無可避免需判處即時監禁，決定取消被告的保釋。辯方提出法庭替被告索取社會服務令報告，惟法官認為判處社服令不合適，遂未有索取該報告。

此外，法官向控方問及會否有兩名男童的創傷報告。控方回應指，兩人不願想起事件，拒接受評估。

被告趁男童Y小便時 捏其陽具

案情指，屬輕度智障的男童X於2021年3月10日，和胞弟到荃灣海濱公園籃球場打籃球。期間，X前往籃球場附近的男廁，被告尾隨。被告在男廁內走近當時正站立的X，脫下對方的長褲及内褲。被告人隨後跪下，舌舔X的陽具約20至30下，約10分鐘。感到害怕的X在穿回褲子後，再遭被告帶到男廁旁的傷殘人士廁所，被告再脫下X的長褲及内褲，重複上述非禮行為。被告之後與X一同返回籃球場後逃去，X則告訴胞弟剛剛在男廁及殘廁內遭被告「捽」和舔陽具，胞弟將事件轉告父母。X母知悉後留下了X當日穿過的內褲，沒有清洗。

另一宗非禮事件發生於同年9月24日，14歲的男童Y與朋友到荃灣公園打籃球。Y前往男廁去小便期間，被告走近用右手捏了Y的陽具四下。Y的朋友之後進入男廁，被告見狀馬上逃去。Y隨後將事件經過告知朋友，他們即尋找被告。被告在男廁附近被發現後立即逃跑，Y等人見狀追截，成功將他制服後報警。

警員到場後以非禮罪拘捕被告，他在警誡下稱一時衝動才用左手「揸」了Y的陽具一下。此外，X的內褲正面內側有口水漬，而DNA檢驗結果顯示口水漬源自被告，X之後亦有列隊認人手續中認出被告。

案件編號：DCCC 555/2022