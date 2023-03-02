童樂居虐兒案　女職員堅稱未對男童造成傷害　官斥無歉意囚4.5月

童樂居前年底爆出虐兒醜聞，先後有34名員工被起訴，其中一名45歲女職員因捉住2歲男童的腳壓向其臉部，早前被裁定虐兒罪成。案件今（2日）在九龍城法院判刑，裁判官梁雅忻批評，童樂居幼兒不如一般孩子幸福，非常依賴職員呵護，社會亦放了很大信任予這中心，相信職員會好好照顧那些孩子，無奈卻發生這些案件。她批評本案被告陰險，又指以其工作經驗，難以接受被告稱沒預期會對幼童造成傷害，判她入獄4.5個月。



被告周翠英（45歲），被控於2021年12月14日在童樂居故意襲擊2歲男童B。

官稱看不到被告有歉意及反省

梁官指，背景報告內容顯示，被告似乎對事件發生的情況維持一貫說法，認為若果她的行為令男童受傷，她深感抱歉。梁官認為，以被告背景及工作經驗而言，難以接受她當時沒有預期甚或不知道，其行為會對男童造成的傷害，不相信她如作供時所稱，為男童「紓緩情緒」，雖對被告現時依然堅持這個解釋不作評價，坦言看不到她有任何歉意或反省。

社會信任中心會好好照顧孩子

梁官續指，案發時在場其他職員沒有對被告行為有任何反應，實在令她感到驚訝，指童樂居幼童背景不如一般孩子幸福，未必能夠得到呵護，他們非常依賴職員照護、保護及關懷，並說：「社會擺咗好多信任係中心嗰度，相信職員會好好地對佢哋。」奈何卻發生本案事件。

幼童受傷害也無力反抗

梁官直斥被告行為「陰險」，若幼童遭受任何傷害也無力反抗，這種行為必須處以嚴厲刑罰以修阻嚇之效，並且防範相同事件再次發生，念在被告初犯、過往沒有失職，判囚4個半月。

案件編號：KCCC350/2022